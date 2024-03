O papel do conselho fiscal na governança das companhias

A- A+

O Conselho Fiscal (CF) é um(a) foro/instância da governança instalada por acionistas, no exercício de seu direito estabelecido, por uma longa evolução histórica da norma societária brasileira.

Eleito pelos acionistas e instalado pela assembleia, o conselho fiscal (CF) é um órgão independente, autônomo, da administração da companhia (Cia) voltado para a asseguração ao acionista do direito de fiscalizar a gestão dos negócios sociais, de responsabilidade dos gestores da Cia e de contribuir para salvaguardar os interesses da Cia em que atua.

Também está contemplado no escopo das atividades do CF opinar sobre os atos dos administradores, relatório anual da administração, propostas da administração submetidas à assembleia, examinar as informações e demonstrações financeiras elaboradas e se pronunciar sobre estas, por meio de pareceres ou opiniões.

De acordo com o Artigo 109 da Lei No 6.404 de 15.12.1976, (Lei das Sociedades por Ações, mais conhecida como Lei das S.A.), nem o estatuto social e nem a assembleia geral poderão privar os acionistas dos direitos de fiscalizar, na forma prevista na referida Lei, a gestão dos negócios sociais da Cia. Portanto, é um direito do acionista, principalmente daqueles que não participam do bloco/grupo de controle, o poder de fiscalizar a administração, por meio do CF. Esse direito do acionista está assegurado na lei comercial e societária brasileira, há mais de 80 anos, a partir da Lei No 2.627 de 26.09.1940 (antiga Lei das S.A.)

No âmbito da governança corporativa (GC) da Cia., em que atua o conselho de administração, os comitês e a diretoria, a governança exercida pelos acionistas é compartilhada por meio do conselho fiscal (CF). Por isso, o CF é parte integrante do sistema de GC da Cia, sendo evidente a sua importância na aferição da conformidade e adequação das matérias que são submetidas para a sua apreciação.

Sendo instituído por acionistas, para fiscalizar a gestão, a conformidade, a governança, a função do CF é, portanto, trazer maior conforto aos acionistas. Geralmente, a instalação do CF não ocorre por inciativa da administração de uma Cia ou de seus controladores. No entanto, há casos em que os controladores e administradores, com visão dos benefícios e da valorização da Cia., tomam a inciativa da sua instalação.

O mais comum são os acionistas não controladores que, no âmbito da Cia, buscam a instalação do CF. Em algumas situações, o CF pode ser fundamental nas Cias com controle familiar, na segunda, terceira ou quarta geração, evitando ou mitigando possíveis conflitos societários, entre os membros da família que detém o controle e os membros da família fora do controle, mas com participação societária no capital.

Além de que a instalação do CF pode contribuir para a redução do custo de capital e para o aumento do valor da Cia. Por fim, o papel do CF é de contribuir para o desempenho e o fortalecimento da GC das Cias com a missão de fiscalizar o cumprimento pelos administradores do objeto social da Entidade, com integridade, transparência, equidade, de forma responsável e sustentável.

* Conselheiros de empresas e sócios da Sá Leitão Auditores e Consultores.

___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.

Veja também

OPINIÃO A Academia e Cervantes. O Recife e o livro