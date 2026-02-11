O papel do ensino superior na formação de leitores

A- A+

Falar sobre leitura no Brasil exige um olhar atento para os desafios, mas, sobretudo, para as oportunidades concretas de transformação. No ensino superior, universidades ocupam uma posição estratégica: são ambientes em que a leitura deixa de ser apenas um hábito cultural e passa a ser uma ferramenta central de aprendizagem, formação profissional e produção de conhecimento.

A rotina universitária propõe uma imersão constante na leitura. Livros técnicos, obras de referência, artigos científicos, pesquisas e conteúdos complementares fazem parte do dia a dia dos estudantes, especialmente em cursos com alta densidade teórica. Essa dinâmica cria um contexto favorável para o fortalecimento da leitura e formação de excelência.

Cursos como medicina, direito, psicologia e engenharias, são exemplos de formações que demandam leitura ao longo de toda a graduação, pois além do conteúdo pré-estabelecido, há necessidade de aprofundamento e atualização constante. Nesse cenário, a leitura deixa de ser um complemento e passa a ser um pilar fundamental.

Quando bem orientada e acompanhada de perto pelas instituições, a experiência de leitura contribui não apenas para o desempenho acadêmico, mas para a formação de profissionais mais críticos, autônomos e preparados para um mercado em constante transformação.

Nesse contexto, o digital se consolida como um importante aliado. Bibliotecas digitais ampliam o acesso ao acervo, oferecem títulos atualizados e permitem que estudantes e docentes integrem a leitura de forma mais fluida à rotina acadêmica. Ao reduzir barreiras logísticas, de atualização e concentrar diferentes obras em um único ambiente, as plataformas favorecem o contato frequente com o livro e apoiam estratégias institucionais de incentivo à leitura.

Investir em acesso, curadoria de conteúdo, integração com o currículo e apoio ao estudante é um caminho consistente para ampliar o impacto da leitura no ensino superior. Trata-se de uma estratégia que qualifica a formação acadêmica e contribui, de forma duradoura, para a construção de uma relação mais sólida entre conhecimento, educação e sociedade.





