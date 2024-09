O papel transformador da Psicologia

A- A+

Em setembro, mês dedicado à prevenção ao suicídio, também é necessário reconhecer o trabalho essencial dos profissionais da psicologia. Com a regulamentação da profissão no país, que ocorreu em 1962 com a promulgação da Lei nº 4.119, os psicólogos têm desempenhado um papel fundamental na promoção da saúde mental, no apoio ao desenvolvimento pessoal e na melhoria da qualidade de vida de indivíduos e comunidades.



A psicologia é uma ciência vasta com diversas áreas de atuação, sendo a psicologia clínica a mais comum e amplamente reconhecida. Os profissionais dessa área trabalham diretamente com indivíduos para tratar uma variedade de questões emocionais e comportamentais.



Existem também diversas outras áreas de atuação menos conhecidas, mas igualmente importantes. Por exemplo, a psicologia organizacional e do trabalho foca na aplicação de princípios psicológicos para melhorar o ambiente de trabalho, aumentar a produtividade e promover o bem-estar dos funcionários.



A psicologia educacional concentra-se em entender e melhorar o processo de aprendizagem e as dinâmicas escolares. Outras áreas menos visíveis incluem a psicologia do esporte, que aplica técnicas psicológicas para otimizar o desempenho de atletas, e a psicologia ambiental, que estuda como o ambiente influencia o comportamento humano e busca promover práticas sustentáveis.



Os psicólogos também têm um papel importante na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva, pois atuam na promoção de políticas públicas de saúde mental e em programas sociais voltados para o acolhimento e tratamento de populações vulneráveis.



A atuação desses profissionais é cada vez mais necessária em tempos de crise, como durante a pandemia de COVID-19, que trouxe à tona a importância do suporte psicológico no enfrentamento do isolamento, do luto e das incertezas.



Neste mês, também é importante refletir sobre a importância da saúde mental e a necessidade de quebrar o estigma associado aos problemas psicológicos. Reconhecer o trabalho é também valorizar a busca pelo autoconhecimento, pelo bem-estar emocional e pela construção de uma sociedade mais saudável e equilibrada.



Além de chamar atenção para questões da psiquê que podem culminar em tentativas de suicídio, o período é uma oportunidade para agradecer a esses profissionais por sua dedicação, empatia e compromisso com o cuidado e o desenvolvimento humano.



É um momento para celebrar as conquistas da psicologia e reafirmar a importância de continuar investindo na formação e valorização desses profissionais que tanto contribuem para o bem-estar coletivo.



* Docente do curso de Psicologia da Estácio.



___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.



Veja também

opinião Educação fortalecida é condição para que haja justiça social e desenvolvimento tecnológico no Brasil