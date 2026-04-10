O pau que rola nas redes é a sua reputação 

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Você provavelmente já se deparou com a dancinha do “será?”, com profissionais pulando, mexendo as pernas e fazendo afirmações sobre si mesmos. Em alguns vídeos, aparecem em tom de exaltação: “será que eu sou uma referência em cardiologia no País?”. Em outros, a questão parece autodepreciativa: “será que eu sou uma médica desatualizada? Será?”.

(Pausa para uma respiração e controle da mente, a fim de não escrever ou ler com preconceito)

“O pau que rola nas redes” ( para usar a frase da própria trend - O original era “papo”), é que aderir a esse tipo de conteúdo gera mais engajamento ao perfil. Isto é verdade. Mas sabe o que está acima de tudo isso em qualquer profissão que exija credibilidade em assuntos mais densos? A reputação. Esse é um grande ativo que pode ir por água abaixo se não for bem cuidado.

Engajamento isoladamente não vai construir a autoridade. E se for mal direcionado, pode até prejudicá-la. Por isso, antes de entrar em qualquer tendência, pergunte-se: isso fortalece ou fragiliza a percepção que o mercado ou público tem sobre mim?

As redes sociais são poderosas e perigosas ferramentas de comunicação. E as marcas (empresas ou pessoas) devem estar presentes se quiserem atingir seus públicos. Porém, é preciso bastante cautela na hora de querer furar uma bolha. Você pode ter a melhor das intenções, mas o discurso pode ficar enfraquecido com o seu balé.

Mas, se quiser fazer… (não resisti. É outra frase de outra trend)







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