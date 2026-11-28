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Desde sua publicação, em 1943, O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, desperta reflexões que permanecem atuais e encontram significado em diferentes fases da vida. Por trás de uma narrativa aparentemente simples, a obra aborda dimensões essenciais da experiência humana. São temas que ultrapassam o universo infantil e nos convidam a refletir sobre a maneira como vivemos e nos relacionamos. As aventuras do pequeno viajante reúnem situações e personagens que permitem refletir sobre comportamentos e desafios presentes nas relações humanas. Seus escritos oferecem uma oportunidade especial de aproximação com temas fundamentais para a saúde mental e o desenvolvimento de competências socioemocionais que contribuem para a maneira como cada pessoa compreende a si mesma, expressa seus sentimentos, enfrenta adversidades e estabelece relacionamentos. A relação do Pequeno Príncipe com a raposa, por exemplo, oferece reflexões sobre amizade, empatia, reciprocidade, confiança e responsabilidade afetiva. Sabemos que a construção de vínculos exige disponibilidade, interesse genuíno, respeito às diferenças e compreensão de que as nossas atitudes produzem efeitos nas pessoas com quem convivemos.

O encontro com a rosa também propõe reflexões sobre a expressão dos sentimentos e a responsabilidade. A convivência nem sempre é simples. Muitas vezes, é preciso aprender a comunicar as próprias necessidades e reconhecer os próprios equívocos. Saber desculpar-se e cultivar a humildade são atitudes que contribuem para relações mais significativas, nas quais a consideração pelos próprios limites e pelos das outras pessoas também ocupa um lugar importante. Outro aspecto valioso é a possibilidade de relacionar a obra à assertividade, competência que permite expressar opiniões e posicionamentos de maneira clara e adequada às diferentes situações. Saber solicitar mudanças de comportamento, receber críticas, adotar uma postura equilibrada diante de divergências e defender direitos sem desrespeitar o outro são aprendizagens que favorecem relações mais equilibradas. A autorregulação emocional também encontra espaço nas reflexões proporcionadas pela narrativa. A trajetória do personagem permite refletir sobre emoções e sentimentos como saudade, tristeza, insegurança, ciúme, alegria e solidão, mostrando que a experiência humana é constituída por diferentes emoções.

Desenvolver recursos para compreendê-las e expressá-las adequadamente é fundamental para lidar com situações adversas. A empatia e a validação emocional merecem destaque nesse contexto. Compreender que as outras pessoas possuem necessidades e perspectivas diferentes das nossas é essencial para uma convivência gentil. Validar uma emoção é reconhecer que ela é uma experiência legítima para quem a vivencia, mesmo quando não concordamos com o comportamento associado a ela. Os personagens encontrados pelo Pequeno Príncipe representam diferentes maneiras de se relacionar com o mundo e oferecem oportunidades para questionar valores e prioridades. São reflexões que ajudam a pensar sobre a coerência entre atitudes e valores e a responsabilidade pelas próprias escolhas. Como psicóloga, minha contribuição em alguns conteúdos presentes na exposição foi estabelecer conexões entre os escritos de Saint-Exupéry e as competências psicológicas importantes para o desenvolvimento humano. As reflexões são um convite para rever algumas atitudes e refletir sobre a maneira como estamos estabelecendo nossos vínculos. A literatura e a arte dialogam significativamente para a exposição, oferecendo ao visitante a oportunidade de olhar para si e refletir sobre o que verdadeiramente importa. Uma das grandes contribuições do livro O Pequeno Príncipe é nos lembrar que crescer também é manter a capacidade de se encantar e de reconhecer o valor das pequenas experiências que dão sentido à vida.



A proposta também é aproximar a literatura do propósito do Instituto Marcos Hacker de Melo, que desenvolve iniciativas voltadas à promoção do desenvolvimento humano. Por meio de ações realizadas nas escolas, o Instituto incentiva práticas que promovem o desenvolvimento de habilidades socioemocionais e ampliam o repertório de recursos para o cuidado com a saúde mental dos alunos. Dessa forma, vem contribuindo para semear valores e conhecimentos que favoreçam a construção de uma sociedade mais integrativa e transformadora.



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