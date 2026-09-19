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Escrevo estas palavras pensando no Yom Kippur, o Dia do Perdão, uma das datas mais importantes do calendário judaico.

Para mim, este ano, a data tem um significado especial. Há pouco tempo, descobri, em minha história familiar, raízes judaicas sefarditas, ligadas a antepassados que viveram na Península Ibérica e enfrentaram perseguições, conversões forçadas, expulsões e a diáspora. Recebo essa descoberta com respeito e orgulho. É como encontrar uma página antiga da própria história que sempre esteve ali, mas que eu ainda não conhecia.

Nasci e fui criado, entretanto, na fé católica apostólica romana, a religião de minha família, pela qual continuo nutrindo profundo respeito, gratidão e carinho. Minha aproximação com as raízes judaicas não apaga essa formação. Não preciso diminuir uma tradição para valorizar a outra. Ao contrário: ambas passaram a fazer parte da maneira como compreendo minha própria história.

Esse reencontro se torna ainda mais significativo por eu ter nascido no Recife, cidade que ocupa um lugar especial na história judaica das Américas. Foi aqui, durante o período holandês, no século XVII, que floresceu uma importante comunidade judaica e se estabeleceu a Kahal Zur Israel, reconhecida como a primeira sinagoga das Américas.

É nesse encontro entre memória, religião e vida que chego ao Yom Kippur. No judaísmo, esse é um momento de introspecção: olhar para dentro de si, reconhecer os próprios erros e lembrar aqueles que ferimos.

Há, nesse sentido, um ensinamento particularmente importante: quando a ofensa foi cometida contra outra pessoa, não basta pedir perdão a Deus. É preciso procurar quem foi ofendido, reconhecer o erro e dizer, com humildade: perdoe-me.

Essa exigência nos coloca diante de uma verdade difícil. Todos nós fomos feridos, mas todos nós também ferimos alguém. É fácil lembrar aquilo que fizeram conosco; muito mais difícil é reconhecer aquilo que fizemos aos outros.

Talvez por isso o perdão esteja presente, de diferentes maneiras, nas grandes tradições religiosas. Judaísmo e cristianismo, assim como islamismo, budismo e hinduísmo, encontram na misericórdia, no arrependimento, na compaixão e na libertação do ressentimento valores fundamentais da existência humana.

Ainda assim, perdoar não é esquecer. Não significa justificar uma injustiça, fingir que nada aconteceu ou permitir que a ofensa continue. Podemos perdoar e, ao mesmo tempo, estabelecer limites e manter distância. A cicatriz pode permanecer; o importante é que a ferida deixe de sangrar.

O ressentimento é como uma mala cheia de pedras. Podemos carregá-la durante anos, muitas vezes sem perceber o peso que acrescenta à nossa caminhada. Perdoar é decidir colocá-la no chão e seguir mais leve.

Se perdoar pode ser difícil, pedir perdão talvez seja ainda mais. Dizer “eu errei” exige coragem e humildade. Nenhuma família, amizade ou relação construída ao longo dos anos atravessa a vida sem precisar dessas palavras.

Pais e filhos erram, irmãos se magoam, amigos se decepcionam, casais se ferem. Talvez a diferença não esteja em nunca errar, mas na capacidade de reconhecer, conversar e reconstruir.

Com o passar dos anos, aprendemos também que não temos todo o tempo do mundo. Durante boa parte da vida, imaginamos que sempre haverá amanhã para telefonar, procurar alguém, oferecer um abraço ou pedir desculpas. Mas nem sempre haverá amanhã.

Talvez o Yom Kippur exista também para nos fazer interromper a velocidade da vida e formular algumas perguntas:

A quem preciso pedir perdão?

A quem preciso perdoar?

Que mágoa ainda estou carregando?

Que palavra preciso dizer enquanto ainda há tempo?

Hoje compreendo que, antes mesmo de ser uma questão religiosa, o perdão é uma necessidade da alma humana. Ele não muda o passado nem apaga cicatrizes, mas pode transformar profundamente a maneira como continuamos nossa história.

Neste Yom Kippur, minha reflexão é simples: que eu tenha humildade para pedir perdão pelos erros que cometi, grandeza para perdoar aqueles que me feriram e sabedoria para não permitir que o orgulho me faça perder as pessoas que amo.

Porque a vida passa. As pessoas passam. Nós também passamos.

O amor, quando verdadeiro, permanece. E o perdão talvez seja uma das maneiras mais bonitas de permitir que ele permaneça.



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