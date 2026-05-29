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O Pesadelo continuará? Assim ... “RECORRENTE?”.

O ENEM

Estudar Medicina na Universidade Federal de Pernambuco. - Então, fazer vestibular na FMUFPE. Simples assim!! Não tão simples, passar não era fácil!! Difícil mesmo!! Velhos tempos!... “Saudosos!!”



O ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) foi criado em 1998. – Inicialmente, para avaliar a qualidade do ensino médio no país. – Já se sabia, infelizmente, de péssima qualidade. - O PISA (Programme for Internacional Student Assessment) criado em 1997 pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) já havia demonstrado em 2022 a situação do ensino e resultados educacionais no Brasil. - A 63º (sexagésima terceira) posição na tabela geral do programa de avaliação. Se serve de consolo, estávamos acima da Argentina 65º (sexagésima quinta). - Como era de se esperar, no ranking, os países mais bem avaliados foram: China, Singapura, Japão, Coréia do Sul, Canadá, etc. Em 2004, o resultado do ENEM iria servir também para o acesso ao ensino superior em universidades públicas brasileiras. ... “Aí, os PROBLEMAS começaram”. - “A massificação”: mais de quatro milhões e oitocentos inscritos” em 2025. Falhas na organização, imposição de selecionar em caráter nacional vagas em várias instituições (as mais diversas) que poderiam, simplesmente, serem obtidas pelas próprias Universidades, considerando que já têm autonomia administrativa e financeira. Mais especificamente, pela própria faculdade. E insisto!! Ah, 1970. Vestibular para Medicina, na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco. Simples assim: um candidato a médico não deveria fazer uma prova de um pretenso estudante de engenharia, por exemplo. Ainda: vazamentos de quesitos e consequentes anulações e comprometimento da segurança da avaliação. Provas com duração questionáveis (horas e horas de duração) ... e “EXAUSTÃO”, caracterizando aquilo que é por demais, antididático. - Em tempo, com a devida vênia, faço referência a dois artigos importantes publicados na Folha de Pernambuco: “Pensar e Repensar o Ingresso nas Universidades” (Paulino Fernandes de Lima, 25 de novembro de 2025) e “ENEM: um exame desastroso” (professores Gauss M. Cordeiro e Manoel Lemos, 28 de novembro de 2025).- Serviram-me de motivação para assunto tão relevante ser abordado novamente. “E deve ser repetido (over and over), tantas vezes quanto se fizer necessário!” Ainda: os professores Gauss M. Cordeiro e Manoel Lemos (Folha de Pernambuco, 28 de novembro de 2025) abordam o equívoco central do ENEM quando os conteúdos de Matemática, Física, Química e Biologia são exigidos para candidatos de carreiras tão distintas como medicina e engenharia, por exemplo. ... “Inaceitável!” (...) Simples assim!

Tenho dúvidas se colegas médicos (alguns ilustres) teriam estudado medicina nas condições atuais. O sistema de cotas contraria o que é mais elementar numa avaliação séria: “O CONHECIMENTO”. Ignoremos a quantidade de Faculdades de medicina existentes atualmente (algumas de funcionamento duvidoso) onde a matricula e os custos durante o curso privilegiam os que podem pagar. ... CARO, muito caro. Mas aí estão, o FIES, o PROUNI (criado em 2004, com o slogan: “Universidade para todos”). - - Equívoco (erro crasso).

Artigo publicado na Folha de Pernambuco (03 de janeiro de 2024) enfatizo que na ânsia de distribuir diplomas a pessoas de baixa inteligência, nenhum talento, corre-se o risco de proporcionar-lhes, na realidade, grande frustação no mercado de trabalho. Universidade é para quem realmente tem talento, gosta de estudar e tem inteligência privilegiada. Sua prioridade é “produzir conhecimento” e não formar mão de obra. De fato, não existe motivo para que todo mundo tenha que cursar uma faculdade. Se a pessoa não tem capacidade intelectual para concluir um curso, ou não tem como real objetivo trabalhar em uma profissão relacionada, é perda de tempo que ela curse uma faculdade, sobretudo uma pública. Nesse caso, convenhamos, está perdendo o seu tempo, e mais grave: “desperdiçando recursos públicos”.

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