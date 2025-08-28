O peso da moradia afeta o bolso do brasileiro

A- A+

Os custos com moradia têm se tornado um peso crescente para as famílias brasileiras. Pesquisa realizada pela Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box revela que 62% dos entrevistados consideram que despesas como aluguel, IPTU e condomínio comprometem a qualidade de vida. A percepção de aumento desses gastos é generalizada: 66% afirmam ter notado elevação nos últimos 12 meses.

Em meses de orçamento apertado, o aluguel é apontado como prioridade por 39% dos entrevistados, seguido pela conta de energia, com 25%, e pelo financiamento, com 19%. O levantamento indica ainda que 40% dos consumidores vivem de aluguel, enquanto 30% já possuem o imóvel próprio quitado.

O impacto dessas despesas no orçamento familiar é significativo. Para 19% dos participantes, os gastos com moradia correspondem a mais da metade da renda familiar. Outros 27% não sabem calcular quanto destinam mensalmente a essas despesas. Contas básicas de água, luz e gás também consomem parte importante da renda: para 36% dos brasileiros, representam entre 11% e 20% da renda familiar, e para 23%, entre 21% e 30%.

Segundo Thiago Ramos, especialista da Serasa em educação financeira, a alta dos preços pressiona não apenas o orçamento mensal, mas também o planejamento de médio e longo prazo, levando muitos a recorrer a crédito para manter as contas em dia. Entre os entrevistados, 29% afirmam utilizar o cartão de crédito para lidar com despesas inesperadas e 44% já recorreram a empréstimos ou crédito pessoal para cobrir custos relacionados à moradia.

A pesquisa mostra ainda que 53% dos brasileiros não se planejam com antecedência para reajustes de despesas do dia a dia, evidenciando uma dificuldade generalizada em administrar o orçamento familiar. Ramos enfatiza que o planejamento financeiro é fundamental para compreender e controlar os gastos, principalmente com moradia, que constituem uma necessidade básica, mas podem se tornar um peso significativo quando não há atenção ao orçamento.

O levantamento foi realizado pelo Instituto Opinion Box entre os dias 24 de julho e 1º de agosto de 2025, com 1.073 entrevistas aplicadas a brasileiros de diferentes regiões, faixas etárias e classes sociais, com o objetivo de compreender a percepção sobre gastos com moradia e seu impacto no orçamento familiar.



