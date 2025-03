O PG e a lição de Trasíbulo

A- A+

O desastre de Mariana, famoso internacionalmente, despertou a ganância de advogados ingleses que enxergaram a possibilidade de ganhar centenas de milhões de libras esterlinas, abrindo um processo para obrigar a Vale e a BHP, donas da Samarco e responsáveis pela barragem do Fundão, a pagar uma cara indenização, da qual uma gorda fatia seria transformada em honorários.

O Pogust Goodhead, escritório famoso por vencer disputas judiciais contra grandes empresas como a Johnson & Johnson ou a Volkswagen, entendeu que o caso brasileiro seria mais um case de sucesso para seu portfólio. A confiança era tanta que o fundo abutre Gramercy investiu US$ 500 milhões no PG, apostando num retorno bilionário. Em artigos anteriores, mostrei quem são e como agem os advogados do PG. Eles também têm causas envolvendo desastres ambientais em Brumadinho (MG), Barcarena (PA) e Maceió (AL).

Tudo o que os maganos do PG e do fundo abutre Gramercy não previam era um mico. E foi justamente o que aconteceu quando o STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu ser fiador de um acordo entre as empresas e as vítimas, o qual determina o pagamento de R$ 170 bilhões, provavelmente o maior valor já pago como reparação por uma tragédia ambiental. O alto índice de adesão ao acordo brasileiro desestabilizou os advogados britânicos. Um deles, Pogust, deixou o escritório e foi curtir a vida.

Semana passada, depois da audiência na Justiça de Londres, bateu o desespero e a típica flegma britânica esfumou-se. O PG chamou a imprensa para anunciar que propunha às vítimas de Mariana pagar adiantado o valor que teriam direito a receber no acordo brasileiro. A estratégia é clara: diante do risco de micar, e provavelmente pressionados pelo investidor abutre, tentam impedir a fuga de clientes. Quanto menos clientes, menor o valor das indenizações e, o mais importante, menor o valor dos honorários. Nesta altura do campeonato, o abutre Gramercy, que apostou numa vitória líquida e certa, deve estar à beira de um ataque de nervos.

Até aqui, 26 municípios afetados pelo desastre de 2015 decidiram aderir ao acordo homologado pelo Supremo. São 53% do total de 49 aptos a aceitar a reparação e receber parte dos R$ 170 bilhões. Destes, 12 estavam representados pelo PG em Londres e decidiram abandonar os ingleses. Até agora, mais de 100 mil pessoas optaram por entrar no Programa de Compensação Definitiva da Samarco, empresa responsável pela barragem do Fundão, em Mariana. Este programa oferece pagamento de R$ 35.000 a pessoas físicas e jurídicas. Eles terão até 26 de maio para entrar no programa e apresentar a documentação necessária para receber o dinheiro.

Enquanto isso, o PG tenta seduzir parte das vítimas, mas há riscos. Nos argumentos finais apresentados na audiência da Justiça do Reino Unido no início deste mês, a BHP revelou que 70% do total de requerentes, 436 mil, podem ter seus pedidos considerados prescritos por terem sido apresentados mais de oito anos depois da tragédia. Outro ponto interessante: 200 mil requerentes já foram indenizados por meio da Fundação Renova, criada em 2016 por meio de um TTAC (Termo de Transação de Ajustamento de Conduta) formalizado na Justiça. Quem já foi indenizado não poderá receber mais nada na Justiça londrina.

O mico está constelando o alambrado do PG. Nada indica que eles sairão no lucro depois que o Supremo entrou no jogo e deu um drible da vaca nos ingleses. De acordo com a lei brasileira, a pessoa jurídica de direito internacional é a União. Só ela pode representar o Brasil no exterior. Estados e municípios não podem exercer este papel entrando com ações fora do país. E, pior de tudo, os municípios contrataram os advogados ingleses sem licitação, o que também foi considerado ilegal. Por isso, o Supremo proibiu municípios de pagarem honorários a advogados no exterior.

O fim da novela PG-Gramercy-Mariana beira uma tragédia grega daquelas que podem ser resumidas na lição de vida oferecida nos versos do poeta Trasíbulo Ferraz Moreira em “A orgulhosa”: a sorte dá, nega e tira.



