O poder da espada e das palavras

MONTANHAS DA JAQUEIRA – A cultura, as artes fazem a cabeça da sociedade. Não por acaso o revolucionário vermelho Gramsci ensinava: “Ocupem as escolas, esqueçam os quartéis”. O poder da palavra vale mais que o poder das espadas. Os gramcianos hoje recomendam plantar melancias nos pomares dos quarteis verde-amarelos. Direita, volver; esquerda, volver! Faz parte da doutrina-cabeça. OoO A doutrina-cabeça começa no beabá das escolas, primeiro grau, segundo grau, graus avançados. Meninas e meninos, eis a pedagogia do comprimido, a saber, de raiz marxista e gramasciana. Aliás, de pedagogia zero e sim de doutrinação ideológica no modo de ser dito politicamente correto. Se você discordar, será esconjurado pelas patrulhas ideológicas. As flores mutantes da pedagogia hoje são globalistas. OoO Irmãs por afinidade, a pedagogia do compressor e a zoologia da libertação foram inspiradas na barba vermelha do energúmeno Karl Marx. Os devotos operam no modo silencioso para fazer a cabeça da galera. Está dito nas nuvens do pensamento igualitário que o aluno sabe mais que o professor e todo poder é opressor, noves fora o poder politicamente correto. Pseudos teólogos, os zoólogos da libertação trocaram Cristo por Marx e os Evangelhos pelo Capital. Nos 1980 o Papa João Paulo II, depois de consultar o cardeal-teólogo e futuro Papa Joseph Ratzinger, condenou a doutrina malévola. OoO Anos 1980s o Papa João Paulo II, em entendimento com o cardeal-teólogo e futuro Papa Joseph Ratzinger, condenou a malévola doutrina marxista e o seu autor. O herege-mor é o líder espiritual e intelectual do patrono da seita vermelha. O estudo da zoologia autêntica merece todo respeito, naturalmente, usar o nome de Deus em vão para cometer heresia, aí são outros quinhentos. Damas e cavalheiros, por favor retirem as crianças e os velhinhos da sala para ler o que está escrito a seguir: neste momento em que a ditadura comunista da Nicarágua opera no modo terrorista para prender, torturar a censurar adversários, a diplomacia brasileira do L propõe na ONU, sem condenar o regime e saindo pela tangente, um “diálogo construtivo” com o ditador genocida Daniel Ortega. Zero surpresa. Os vermelhos se entendem. Diante da condenação do bispo Rolando Alvarez a 26 anos de cadeia, o Papa globalista Francisco reza uma Ave-Maria e distribui água benta. OoO Os marxistas de orelha, que emprenham pelos ouvidos, acreditam que as riquezas das nações são geradas por geração espontânea, sem capital, e todos os trabalhadores do mundo serão ricos sem precisar trabalhar. Marx casou-se com mulher rica que lhe sustentava e nunca deu um dia de serviço à humanidade, porque odiava o trabalho e a exploração do homem pelos capitalistas malvados. Esta foi sua inspiração para escrever o livro O Capital, o catecismo universal da caterva vermelha. Ainda hoje a caterva comunista odeia o trabalho, apesar de adorar o dinheiro capitalista. Arriba, marxistas, comunistas, socialistas, capitalistas, paraibanos, pernambucanos, gregos e troianos!

*periodista e escritor [email protected]

