O Poste Radar deu um choque anafilático no Mercado

MONTANHAS DA JAQUEIRA - O improviso é um dom maravilhoso dos poetas. O improviso aflora na ponta da língua portuguesa. O Pajeú das Flores é o reino da poesia. Quando os bruguelos nascem naquelas paragens se não tiver uma estrela de poeta na testa os pais mandam registrar noutra freguesia. Daí 99 % dos pajeuzeiros são poetas.



Taí o poeta Magno Martins e o vate pajeuzeiro Saulo Passos que não me deixam mentir. Vamos falar um pouco de poesia depois eu retomo para dissertar sobre o improviso dos postes políticos em nossas paragens.

A poesia eleva as almas. O improviso na política são outros quinhentos.

Certo dia, ao navegar em São Paulo, o poeta João Paraibano encontrou um conterrâneo que ia visitar a sua terra Afogados da Ingazeira, João fez um improviso para ser entregue à sua amada:

“Ao passar em Afogados

Diga à minha esposa Bela

Que eu derramei duas lágrimas

Sentindo saudades dela,

Tive sede, bebi uma

A outra guardei pra ela”

Sua excelência João Paraibano era joia raras.



Fernando Radar é um poste vermelho que cumpre missões inglórias por amor febril ao Véio do Pastoril do Cordão Encarnado.

OoO

O doutor Radar foi improvisado para cumprir a missão inglória como ministro da Fazenda da seita do cordão encarnado.

OoO

Radar foi lançado como candidato marionete a presidente da República em 1998. Ficou hibernando até ser exumado em 2023 para cumprir um estágio como ministro da Fazenda. O Vèio do Pastoril não entende de economia, o Poste vermelho. Se a missão fracassar eles botam a culpa nas mãos invisíveis do mercado e na ultradireita reacionária e golpista. Missão cumprida, disse o Vermelhão. .

OoO

A CTU foi extinta/privatizada em 2001 pelo prefeito Roberto Magalhães, sob protestos das esquerdas. O prejuízo mensal era de 1 milhão de reais. Eu era diretor de Imprensa naquela época e digo hoje que meu amigo Roberto Magalhães foi um herói em vencer aquela batalha.

OoO

O Pix movimentou ano passado uma montanha de R$ 26 trilhões de reais. O poste Radar viu os números, foi dormir a sonhou com o fogueteiro Elon Musk. Com essa grama dava construir um foguete por ano. Ele teve uma ideia genial, para não dizer maluca: mexer no Pix e criar uma taxinha de alguns centavos. Os otários nem vão desconfiar. Assim vão cobrir o rombo do Tesouro. O guru vermelho adorou.



Quando a ideia veio a púbico e causou um choque anafilático na opinião público na população, o guru vermelho entrou em modo de pânico. Quiseram fazer uma castração cognitiva no pobrezinho do poste Radar.



Desmente, desmente, a culpa é dos fofoqueiros do Planalto, disseram. Radar vestiu uma fantasia de árabe, chamou um Uber e foi descansar em sua modesta choupana.



O motorista do Uber estava invocado, não queria receber em Pix, só em dinheiro. O guru vermelho teve uma crise de labirintite e foi atendido pelo Samu. Salvou-se a Pátria.

