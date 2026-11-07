O pragmático eleitor pernambucano

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Vivemos um ano eleitoral. Já passou. Estamos muito mais para as posses do que para as apurações. Por isso, deixei o tempo decantar e tentar, objetivamente, tirar uma conclusão nos meus quase 80 anos. O tempo fluiu.



No mais recente evento eleitoral, percebi como o eleitor pernambucano é objetivo. Pragmático. Reto. Daqui, não vão as preferências políticas, ideológicas, partidárias e coisas do gênero. Mas, as percepções dos recados. Diria a sensibilidade do coletivo.

Entendi que o primeiro recado que o eleitor de Pernambuco em Outubro/26, deixou nas urnas, foi o incontestável desejo pela continuidade de Raquel Lyra como governadora. Fato sem delongas. O eleitor avalizou. Julgou que ela merecia e que Pernambuco estava em boas mãos formando dupla com a não menos talentosa, Priscila Krause. Dupla infernal pela competência, distribuição de fazeres e tarefas e definição de metas.

Os adversários políticos devem enxergá-las como meninas danadas, traquinas no bom sentido, teimosas, com personalidades, filhas de pais e ambas com futuro político amplo. É só jogar paciência e não depositar na urna da sorte. Tem de ter sabedoria, articulação, vontade de vencer. Amadurecimento.

Mas, o eleitor mandou outro recado, em todas as regiões e mesorregiões do Estado. Em 2030, PE quer mudanças! É natural. O pernambucano tem história. Sempre foi líder no Brasil. A permanência nos incomoda. São ciclos. E por isso, somos líderes! Cabeças pensantes.

Bem, aos quase 80 anos, tenho o direito de revelar no que escrevi acima. Fazer uma revelação. Sou eleitor de Priscila desde o tempo que ela era vereadora. Amizade e convivência que nasceu na sinceridade, no respeito, na admiração política desde a Faculdade de Direito do Recife, com seu pai, o brilhante e iluminado Gustavo Krause, um gigante. Que homem!

Peço licença a você, Gustavo para me intrometer junto a Priscila como uma espécie de pai. Jamais conselheiro. Ela já tem dos mais perfeitos!

Minha filha, não vá atrás do jargão político de que você é a candidata natural para o Governo de Pernambuco, em 2030. Não sei sequer se estarei vivo. Veja o seu destino sem obedecer a crendices porque isso muitas vezes não dá certo. Sem precipitações.

É provável que Raquel Lyra seja candidata ao Senado. É justo. Mas tem Câmara Federal, tem a Prefeitura do Recife, em 2028. Mas, não vá atrás de candidatura natural. Não existe. Só em casos especialíssimos. Não agora. Raquel é uma vitoriosa. Não precisa buscar compensações. Pernambuco precisa que ela continue no executivo. PE necessita de Raquel.

Vivo feliz por parabenizar Raquel Lyra que conheci desde Caruaru, filha do amigo João Lyra e a você, que por tudo narrado é um caso à parte, incluindo seu companheiro, o distinto Jorge.

Mas, pense bem! Articule. Trabalhe. Ouse. Busque. Negocie. Só não inclua candidatura natural. Você apesar de muito nova, já tem experiência de legislativo e executivo. Brilhante como Gustavo.

Vivo. Votarei em você, incondicionalmente.

Viva Priscila! Viva Raquel! Viva nós, os pernambucanos!



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