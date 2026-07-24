O preço da amizade e o custo de um falso colega de serviço

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Há pesquisas que medem quase tudo. Quantos passos damos por dia. As horas dormimos. Quantas vezes desbloqueamos o celular. Agora medem o preço da amizade. E, curiosamente, ela saiu cara. Um estudo da KPMG revelou que mais da metade dos trabalhadores aceitaria ganhar 10% menos para trabalhar ao lado de um grande amigo. No Brasil, esse índice cai para 50%, mas continua sendo um retrato eloquente: metade das pessoas trocaria dinheiro por companhia.

À primeira vista, parece um gesto de romantismo corporativo. Mas basta atravessar a porta de qualquer escritório para descobrir que amizade no trabalho é uma palavra que exige rodapé. Porque existe o amigo de café, o amigo de corredor e existe uma espécie tipicamente nacional: o colega que anda ao seu lado durante o expediente, sorri com todos os dentes disponíveis, concorda com cada frase que você diz e, na primeira reunião fechada, entrega um relatório oral sobre todos os seus defeitos ao chefe.

É uma criatura curiosa. Não pratica a sinceridade porque ela exige coragem. Prefere a engenharia da insinuação. Não acusa; apenas "comenta". Não critica; apenas "ouve dizer". Não mente; apenas organiza os fatos de modo que a verdade saia algemada.

Depois, quando a empresa resolve enxugar custos — expressão elegante para dizer que alguém perdeu o emprego —, esse mesmo personagem aparece na rua com o semblante de viúva recente.

— Poxa... que saudade da época em que você trabalhava lá...

A frase chega com a delicadeza de quem leva flores ao enterro de alguém que ajudou a empurrar para dentro do caixão.

Talvez seja por isso que a pesquisa brasileira marque apenas metade dos entrevistados. O brasileiro acredita na amizade, mas antes consulta o departamento de desconfiança. Afinal, aprendemos cedo que há colegas que dividem o café, mas não dividem o caráter.

O ambiente de trabalho é uma espécie de laboratório da condição humana. Nele convivem generosidade e vaidade, lealdade e competição, abraços e cotoveladas. É onde descobrimos que existem pessoas que celebram o sucesso alheio como se fosse delas e outras que adoecem quando o colega recebe um elogio.

Os filósofos antigos diziam que um amigo é aquele que deseja o nosso bem mesmo quando isso não lhe traz vantagem. As empresas, por sua vez, costumam chamar de "espírito de equipe" aquilo que deveria ser apenas educação. E talvez resida aí a confusão: amizade nunca foi política de recursos humanos. É um acidente feliz. Não nasce de dinâmicas motivacionais nem de camisetas iguais nas convenções. Surge quando duas pessoas descobrem que podem confiar uma na outra sem precisar consultar o organograma.

Talvez a pesquisa tenha medido menos o valor da amizade e mais o custo da falsidade. Trabalhar entre amigos vale, sim, alguns pontos do salário. Trabalhar com gente que aperta sua mão e afia a faca custa muito mais. Esse preço não aparece no contracheque. Todo mundo que teve um falso colega sabe exatamente o preço.







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