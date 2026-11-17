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Uma economia também paga pelo que deixa de investir. Essa conta não chega com data de vencimento, e por isso o adiamento costuma parecer barato.

O IBGE dá a medida dessa conta. No segundo trimestre de 2026, a taxa de investimento brasileira foi de 16,1% do PIB, abaixo dos 16,6% de um ano antes. As economias emergentes elevaram sua taxa média de investimento de 28% do PIB na década de 2000 para mais de 32% nas décadas seguintes, segundo dados do FMI compilados pelo BNDES. Com uma taxa de investimento equivalente a cerca de metade da observada nas economias emergentes, um crescimento próximo de 1,8% em 2026, projetado pelo Boletim Focus do Banco Central, não chega a surpreender.

Os juros ajudam a explicar essa diferença. O Copom manteve a Selic em 13,75% em 4 de novembro e interrompeu o ciclo de cortes. Para o executivo que avalia um projeto, esse patamar eleva a taxa mínima de retorno, e o efeito é desigual. Rodovia, usina e porto devolvem o capital em décadas, e cada ponto de juro encolhe o valor presente desses fluxos mais do que o de um projeto que se paga em três anos. O juro alto seleciona o investimento de retorno rápido e deixa de fora o que muda a estrutura da economia.

Na infraestrutura, o investimento de 2025 foi recorde: R$ 280,4 bilhões, segundo o 15º Barômetro da EY-Parthenon e da Abdib. O mesmo estudo afirma que o país precisaria investir cerca de R$ 225 bilhões a mais por ano durante uma década, um acréscimo de 80% sobre o patamar de 2025. Mesmo no melhor ano da série, o país chega a pouco mais da metade do necessário.

O dado mais revelador do levantamento não trata de dinheiro. Para 74% dos respondentes, o potencial de concessões e parcerias público-privadas nos municípios é pouco ou nada aproveitado. Faltam projetos maduros. Nos projetos que acompanhei, a conta fecha com as premissas de um dia. Quando licença, contrato e financiamento chegam, as premissas já mudaram. Em Suape, Pernambuco, o porto bateu recorde mensal de cargas em agosto, com 2,7 milhões de toneladas. Neste ano, Suape retomou, após decisão arbitral, 55 hectares anteriormente vinculados ao contrato de arrendamento firmado em 2010. A área, com acesso à frente d'água, ainda depende de estudos para definir sua destinação econômica. O desafio é transformar essa área em investimento enquanto a demanda está alta.

Previsibilidade funciona como um segundo juro. O investidor soma à Selic um prêmio pelo risco de regra que muda, contrato que não se cumpre e licença sem data para sair. Cada ponto desse prêmio que o poder público consegue retirar reduz o custo de capital dos projetos, mesmo sem um corte equivalente da Selic.

Sem ampliar logística, energia e capacidade produtiva, o crescimento potencial encontra limites. Quando a demanda acelera sem expansão correspondente da oferta, aumenta o risco de pressão sobre os preços em vez de crescimento sustentado da produção.

Sozinho, o setor privado não preencherá a lacuna de investimento, avalia o Barômetro, e o Estado tem pouca margem fiscal para ocupá-la. Resta o que depende de decisão: regras estáveis, licenciamento com prazo definido e projetos bem estruturados, sobretudo nos municípios.

O raciocínio vale para a empresa tanto quanto para o país. A diretoria que adia a reforma de um processo, a capacidade nova ou a ferramenta que reduz custo costuma economizar no orçamento do ano e pagar nos anos seguintes, com juros. Esperar pela certeza completa tende a sair mais caro do que assumir um risco calculado, e o adiamento só parece barato enquanto ninguém soma a conta.

*Executivo de pré-venda e negócios na Tecban, especialista em estratégia e economia



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