O preço de se encaixar: por que a normalidade não deve ser o padrão da aceitação

A busca por aceitação ainda cobra caro de quem pensa, sente e percebe o mundo de forma diferente. Milhões de pessoas neurodivergentes vivem o desafio silencioso de se adaptar a ambientes que continuam a valorizar a “normalidade” como sinônimo de sucesso e pertencimento. Desde cedo, aprendem a conter gestos, falas e interesses, criando versões “aceitáveis” de si mesmas para caber em contextos sociais e profissionais que raramente acolhem a diferença.



Esse esforço tem nome: masking ou camuflagem social. Trata-se de um processo de esconder ou ajustar comportamentos, expressões e até a forma de pensar, para não parecer “fora do padrão”. É uma tentativa de sobrevivência emocional em uma sociedade que ainda não compreende plenamente a diversidade neurológica. O cérebro, ao perceber que suas formas naturais de expressão não são bem-vistas, desenvolve estratégias para passar despercebido e esse é o início de um esgotamento invisível.



O masking pode até proteger temporariamente do preconceito e da exclusão, mas tem um custo alto: físico, psíquico e identitário. Pesquisas internacionais mostram que esse padrão de disfarce constante está associado a altos níveis de ansiedade, depressão, burnout e até ideação suicida. Quando alguém precisa ensaiar ser “normal” todos os dias, acaba se afastando de quem realmente é.



Essa camuflagem assume diferentes formas ao longo da vida. Na infância, a criança percebe que precisa conter comportamentos espontâneos para ser aceita. Na adolescência, o desejo de pertencer intensifica o disfarce. Na vida adulta, especialmente no trabalho, ele se transforma em uma performance diária de autocontrole, um papel aprendido para garantir aprovação e estabilidade.



Mas o masking é, antes de tudo, um reflexo coletivo: o sintoma de uma cultura que exige “normalidade” como pré-requisito para o pertencimento. Ao fazer isso, ela apaga a singularidade e a beleza da diferença.

Descamuflar-se, portanto, é um ato de coragem. É o movimento de reencontrar a própria essência depois de anos tentando se encaixar em moldes estreitos demais. Esse processo passa por três pilares: autoconhecimento, acolhimento estrutural e pertencimento genuíno.



Autoconhecimento para compreender o próprio funcionamento neuroatípico como expressão legítima da diversidade humana. Acolhimento estrutural para que escolas, universidades e empresas se tornem espaços neuroafirmativos, onde diferentes formas de pensar, aprender e sentir sejam reconhecidas e valorizadas. E pertencimento genuíno, que só existe quando podemos ser aceitos pelo que somos, sem precisar esconder.



A verdadeira inclusão não pede que ninguém mude sua essência para caber em um padrão. Ela pede que a sociedade aprenda a escutar, a ajustar e a conviver com a pluralidade dos modos de existir.

Cuidar é acolher o que é genuíno. Pertencer é poder existir sem disfarces. E descamuflar-se é, acima de tudo, um ato de libertação.





* Neuropsicóloga, mestre, doutoranda em psicologia pela UFPE, sócia do IAN – Instituto Harmonia e Neurodiversidade.





___

