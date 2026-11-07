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opinião O problema das empresas não é falta de gente boa. É excesso de gente mal aproveitada

Oito em cada dez empregadores brasileiros dizem ter dificuldade para encontrar profissionais qualificados, segundo a Pesquisa Global de Escassez de Talentos 2026, do ManpowerGroup. Ao mesmo tempo, a taxa de desemprego no país caiu para 5,2% no trimestre encerrado em setembro, igualando o menor nível já registrado pela série histórica da PNAD Contínua, iniciada em 2012, segundo o IBGE.

Empresa reclamando de falta de gente, num mercado com pouquíssima gente disponível para faltar. Alguma coisa nessa conta não fecha.

O discurso público sobre trabalho no Brasil vive obcecado pela escassez: lacuna de competências, corrida por talento de IA, geração despreparada. Quase nunca se fala no problema simétrico, quanto talento já empregado segue subutilizado dentro das próprias empresas, como se isso fosse menos grave do que não conseguir contratar.

A explicação mais confortável é sempre a mesma: o Brasil forma pouca gente qualificada, a educação não acompanha a tecnologia. Verdade, em parte. A 29ª CEO Survey da PwC mostra que o país sente essa pressão com mais intensidade do que a média mundial. Mas existe uma explicação menos confortável, quase nunca citada nesses levantamentos: boa parte do talento que as empresas dizem não encontrar já está lá dentro.

Só que preso.

Preso em cargo que não deixa a pessoa mostrar o que sabe fazer além da descrição da vaga. Preso em estrutura hierárquica que exige três aprovações para uma decisão que uma única pessoa já teria competência técnica de tomar sozinha. O gestor que centraliza completa o quadro: delega pouco porque dá trabalho, ou porque secretamente acha que ninguém faz tão bem quanto ele.

Essa centralização nem sempre nasce de uma avaliação racional da capacidade da equipe. Muitas vezes decorre da insegurança de quem lidera, do receio de perder relevância ou de uma cultura que tolera o controle e pune quem tenta assumir responsabilidades.

Já vi analista com capacidade de liderar um projeto inteiro preso numa rotina só de execução, porque a empresa nunca abriu caminho formal para isso acontecer.

O padrão se repete porque o problema vai além da gestão de pessoas. Ele mora na forma como a empresa decide. Empresa que trava a decisão no topo, por medo de errar ou por hábito de controle, trava junto o desenvolvimento de quem está embaixo.

Vejo isso de perto na rotina de negócios: decisões que demoram meses não por falta de dados ou de alçada formal, mas porque ninguém ali reúne a confiança para assumir a responsabilidade sozinho. É menos um problema técnico do que uma questão de coragem. Ninguém aprende a decidir sem espaço para decidir, e ninguém mostra o talento que a estrutura nunca deu chance de aparecer. Com o tempo, a companhia constrói uma cultura baseada na suposição de que só quem está no topo enxerga o quadro completo, crença raramente verdadeira e quase sempre conveniente.

O resultado é um desperdício que não aparece em planilha de custo nem em indicador de RH, porque não tem linha própria no balanço. A empresa investe em recrutamento, testa ferramentas de triagem por IA, revisa pacotes de benefícios, tudo para atrair talento de fora, num processo caro e lento até a pessoa nova produzir no ritmo esperado. Enquanto isso, o talento de dentro segue fazendo menos do que sabe, esperando alguém perceber que ele existe.

Em muitos casos, desenvolver quem já está dentro custa menos do que substituir e reconstruir essa contribuição do zero. Mas revelar exige o que muita liderança evita: abrir mão de controle e aceitar errar a favor de alguém que ainda não provou nada no papel. Esse desperdício não fica só na produtividade individual: compromete a capacidade de inovação e aumenta a dependência da organização em relação a poucos profissionais.

Contratar bem resolve parte do problema. Aproveitar bem quem já está lá resolve a outra parte, geralmente a maior e a mais barata, porque o próprio dia a dia da empresa já pagou, treinou e testou essa competência. Antes de sair atrás de mais gente boa, talvez valesse fazer uma pergunta mais incômoda: quanto talento a empresa já tem, e ainda não sabe usar. Essa resposta não está no mercado de trabalho brasileiro. Está dentro da empresa, esperando alguém ter coragem de olhar.



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