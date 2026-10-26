O que aprendi com Raquel, Priscila e as mulheres na política

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Depois de 15 anos trabalhando com campanhas eleitorais, algumas das lições mais importantes que recebi vieram de mulheres que assessorei. Mulheres com histórias e maneiras diferentes de fazer política, mas que compartilham uma realidade ainda pouco discutida: a violência política de gênero. Sei que, como homem, não tenho lugar de fala, mas também temos a responsabilidade de enfrentar essa realidade.

Trabalhei com Fátima Bezerra em campanhas no Rio Grande do Norte e com Natália Bonavides em disputas eleitorais em Natal. Em 2026, fui coordenador executivo da campanha de reeleição da governadora Raquel Lyra e da vice-governadora Priscila Krause, em Pernambuco. Todas enfrentaram ataques que ultrapassaram os limites do debate político e atingiram sua condição de mulher.

Como cientista político, já havia estudado as barreiras impostas às mulheres nos espaços de poder. Mas existe uma distância enorme entre conhecer o fenômeno na teoria e testemunhá-lo numa campanha. A violência dirigida a Raquel e Priscila em 2026 me impressionou pela intensidade, frequência e pelo método usado por adversários. É difícil imaginar um homem submetido ao mesmo padrão de julgamento e desqualificação.

Homens também são atacados na política. Mas a violência contra mulheres frequentemente assume contornos mais pessoais e cruéis. Não se limita às decisões ou posições políticas: atinge aparência, comportamento, vida privada e legitimidade para exercer o poder. Um homem firme é reconhecido como líder; uma mulher com a mesma postura pode ser chamada de histérica. Um homem que demonstra emoção é sensível; uma mulher corre o risco de ser considerada frágil.

Não escrevo como quem conhece essa realidade na própria pele. Seria pretensioso imaginar que a proximidade profissional me permite compreender tudo o que essas mulheres enfrentam. Escrevo como alguém que esteve perto o suficiente para perceber situações que nós, homens, muitas vezes naturalizamos. A violência política de gênero precisa ser discutida também por nós, especialmente por quem ocupa posições de decisão. É preciso questionar preconceitos e os critérios desiguais com que julgamos mulheres e homens.

Aprendi nessas campanhas que não existe uma única maneira feminina de exercer a liderança. Fátima, Natália, Raquel e Priscila têm estilos, convicções e trajetórias próprias. Precisam ter o direito de fazer política com suas diferenças, sem que sua condição de mulher seja usada para questionar sua autoridade.

Saio da experiência de Pernambuco com uma convicção: uma democracia não será plenamente madura enquanto exigir das mulheres mais do que exige dos homens para reconhecer sua legitimidade de liderar. Depois de tantas campanhas, sigo aprendendo sobre estratégia e poder. Mas uma das maiores lições que recebi dessas mulheres é que enfrentar a violência política de gênero não é responsabilidade exclusiva delas. É também nossa.





* Marqueteiro e cientista político. Atuou como coordenador executivo da campanha de Raquel Lyra em 2026.





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