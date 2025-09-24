O que considerar antes de implementar IA na sua empresa

A- A+

Nos últimos anos, a inteligência artificial deixou de ser um tema restrito a especialistas para ocupar espaço relevante nas discussões estratégicas das empresas. Ainda assim, o discurso dominante costuma vir carregado de previsões catastróficas ou promessas grandiosas, geralmente propagadas por grandes players globais. Esse tipo de narrativa gera medo, ansiedade e a impressão de que a tecnologia está fora do alcance da maioria. Mas a realidade é mais simples: a IA já faz parte do cotidiano há muitos anos, presente em aplicativos, serviços e processos, com potencial real de transformar vidas e negócios de forma gradual e concreta.

Para as corporações que desejam incorporar mais tecnologia em suas operações, é essencial mudar a perspectiva: a IA não deve ser vista como ameaça, mas como aliada na tomada de decisões, na adequação de processos e na liberação de tempo para que as pessoas se concentrem no que realmente importa: estratégia.

O primeiro passo é entender que ela não é apenas uma tendência passageira ou uma ferramenta a mais. Ela já compõe a estratégia das organizações que buscam competitividade. Ignorá-la é abrir espaço para que concorrentes avancem mais rapidamente na revisão de produtos, na eficiência operacional e até na reinvenção de modelos de negócio.

No entanto, a adoção da IA não começa pela tecnologia em si. Muitas empresas ainda procuram soluções sem clareza sobre os problemas que desejam resolver, um erro comum. É preciso começar pela pergunta certa: qual decisão ou desafio precisa ser resolvido? Em alguns casos, automações simples já geram grandes resultados; em outros, algoritmos sofisticados são indispensáveis.

A escolha da ferramenta adequada depende da clareza do objetivo a ser alcançado. Isso porque tecnologia sem propósito não gera valor. Portanto, é fundamental identificar o problema antes de buscar ferramentas. O segredo está em começar com a necessidade real, e não com a solução da moda.

Outro fator decisivo é a liderança. A principal barreira hoje não é técnica, mas cultural. Executivos sentem-se pressionados a se posicionar como especialistas em IA, mesmo sem formação na área, o que muitas vezes gera mais insegurança do que confiança. Para que a implementação seja bem-sucedida, é necessário um olhar humano, capaz de acolher dúvidas, reduzir medos e traduzir a tecnologia em impacto concreto para as pessoas.

Para que esse movimento seja sustentável, é preciso uma liderança empática e transparente. A comunicação deve ser clara e acessível, promovendo entendimento em vez de reforçar barreiras. Cabe aos líderes conduzirem suas equipes com proximidade e sensibilidade, tornando a transição tecnológica mais segura e significativa.

Por fim, é essencial que a inteligência artificial não permaneça restrita a uma bolha de especialistas ou grandes corporações. O conhecimento precisa ser democratizado, alcançando diferentes setores e perfis profissionais. Só assim será possível transformar a IA em um recurso verdadeiramente útil, capaz de ampliar oportunidades, reduzir desigualdades e gerar valor de forma sustentável.





___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.



Veja também