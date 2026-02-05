A- A+

opinião O que é ser conservador: uma visão além dos rótulos políticos

Vivemos um tempo de forte polarização política, em que o debate público parece aprisionado entre os extremos da esquerda e da direita.

Nesse ambiente, os conceitos são simplificados, aligeirados, sem profundidade, capturados por narrativas ideológicas e transformados em rótulos.

“Conservador” tornou-se um deles. Talvez seja hora de resgatar o significado original do verbo conservar — não como resistência cega à mudança, mas como um compromisso lúcido com aquilo que realmente importa.

Quando pensamos em conservadorismo, muitos recorrem ao senso comum: manter o que existe, resistir à mudança ou preservar tradições apenas por preservá-las.

Mas há um olhar muito mais profundo sobre o ato de conservar — um olhar que vai além das ideias preconcebidas.

O conservador não defende tudo o que é antigo.

Ele cuida do que tem valor; aquilo que é fruto de gerações de aprendizado; o que se mostrou útil, sólido e comprovado pela realidade dos fatos

Conservadorismo não é apego ao passado — é discernimento sobre o que merece atravessar o futuro.

Conservar é saber fazer o melhor, cada vez melhor.

Os potes de conserva: uma metáfora perfeita

Assim como as frutas são selecionadas, preparadas e cuidadas para preservar seus melhores sabores, também nós podemos escolher o que vale a pena guardar, proteger e cuidar ao longo da vida.

Antes de preparar um pote de conservas, você escolhe as melhores frutas.

Assim, nem todas servem: as maduras demais se perdem, as estragadas são descartadas, e as ruins simplesmente não entram no pote.

Conservar, nesse sentido, não é congelar o tempo, mas preservar o essencial.

Ser conservador é um compromisso com o que tem valor.

É preservar o que sustenta, transformar o que precisa evoluir e trazer à existência aquilo que ainda não existe.

Ser conservador é cuidar da vida — não embalsamar o passado.

As dez dimensões desse novo olhar

1. Nas finanças, conservar é uma virtude

Ser conservador é proteger o valor real do capital investido.

É garantir que tudo o que pode produzir renda conserve sua força e cumpra seu propósito ao longo do tempo.

Warren Buffett, um dos investidores mais bem-sucedidos do mundo , recomenda que preservar valor vem antes de buscar retorno — o ganho é consequência do tempo e da disciplina.

2. No varejo: o exemplo de Jeff Bezos

A Amazon é conservadora com seus clientes: menor preço, grande variedade e entrega rápida.

E os clientes, por sua vez, também são conservadores — querem conservar esses benefícios sempre.

3. Nas empresas: conservar a essência e inovar no método

Organizações duradouras preservam propósito, valores e a forma de servir, enquanto inovam continuamente nos processos.

É o equilíbrio entre preservar o “por quê” e aprimorar o “como”.

Jim Collins ,pesquisador e referência em gestão, mostra que empresas feitas para durar não são as que mudam tudo o tempo todo, mas as que preservam — propósito e valores — enquanto estimulam progresso contínuo, flexíveis na forma de executar, inovando sem perder a sua essência

4. Conservar a fé em si mesmo

É dizer ao coração: eu sigo.

Como afirmou o apóstolo Paulo:

“Combati o bom combate, terminei a carreira, conservei a fé.”

Fé é conservar a convicção daquilo que ainda não se vê plenamente.

5. Ser conservador é saber o momento certo de mudar

A Oração da Serenidade, de Reinhold Niebuhr, resume bem:

“Concedei-nos serenidade para aceitar as coisas que não podemos mudar,

coragem para mudar as que podemos

e sabedoria para distinguir uma da outra.”

Conservar não é resistir à mudança — é discernir qual mudança vale a pena.

6. Conservar os amigos

Manter por perto aqueles que caminharam conosco e valorizar novas amizades verdadeiras.

7. Conservar o amor e a compaixão

Em tempos de pressa e distração, preservar a capacidade de amar e se importar é um gesto profundo de integridade.

8. Conservar a certeza de que tudo passa

Como canta Lulu Santos:

“Nada do que foi será do jeito que já foi um dia; tudo passa, tudo passará.”

A consciência da transitoriedade nos ensina leveza.

9. Conservar os valores que sustentam a sociedade

Justiça, liberdade, responsabilidade, respeito e prosperidade.

Sem esses pilares, nenhum projeto de futuro se sustenta.

10. Conservar a saúde física e mental

Preservar a saúde do corpo e da mente para viver cada dia, cada vez melhor.

Assim, sou um conservador.



* Membro do Conselho Editorial da Revista Brasileira do Comércio Exterior (Funcex), CFO sob Demanda, educador financeiro em negócios

@aloisio.sotero



Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.

