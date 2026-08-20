O que fica

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A Era Moderna teve duas principais revoluções políticas: a Revolução Americana (1776) e a Revolução Francesa (1789). Essas revoluções apresentaram algo inédito em termos históricos. Primeiro, a capacidade de os homens promoverem nova organização institucional, politicamente diferenciada. Em segundo lugar, uma organização voltada para conquistar e manter a liberdade individual. Não a justiça social ou a grandeza nacional. E, sim, direitos subjetivos na ordem liberal.

A partir da experiência colonial norte-americana, ficou claro que pobreza não era traço inerente à condição humana. Mas que poderia ser superada. E a prosperidade dos Estados Unidos demonstrou isso. Do outro lado do Atlântico, ficou evidente que, na Europa, o episódio revolucionário não foi eficaz para resolver a questão social. E o continente europeu continuou a conviver com a pobreza. A crise social virou crise política. Com o golpe de Estado de Napoleão III (o 18 de Brumário).

Então, por que a Revolução Americana foi um êxito político ? E a Revolução Francesa retrocedeu e retornou ao regime imperial com Napoleão III ? Porque a Revolução Americana pactuou o poder entre 13 colônias.

Sequenciado por uma Constituição aprovada pela representação política do país. Apoiada pelos Papeis Federalistas de Alexander Hamilton, James Madison, George Washigton e Benjamin Franklin. E porque o Land Act proporcionou a distribuição de terras no Oeste. Dando oportunidade de as famílias americanas construírem seu futuro.

Por sua vez, na França, os girondinos não conseguiram eliminar as bases do Antigo Regime. Não conseguiram aprovar uma nova Constituição. Não criaram condições de operar uma República funcional. Os jacobinos, cegos de ódio e sedentos de poder, puseram a guilhotina a eliminar adversários. E aprofundar a secessão na sociedade. A cizânia dividiu o povo francês. Faltou um acordo de poder. Que institucionalizasse a nova ordem política. Como na América.

O fracasso da Revolução Francesa decorreu do exato inverso pelos quais a Revolução Americana foi sucesso. Número um: os jacobinos derramaram o sangue dos compatriotas. Enquanto os norte-americanos pacificaram o poder e exercitaram a democracia constitucional. Número dois: o capítulo seguinte à Revolução Americana foi a liderança unificadora de Lincoln. Unindo o país.

Conduzindo a nação estadunidense ao fim da Guerra da Secessão, em 1865. Número três: no caso da Revolução Francesa, a ambição de Napoleão III restaurou o regime monárquico. No 18 de Brumário. Sobre os destroços políticos dos jabobinos. Sem encaminhar solução para a pobreza do povo francês. Famélico nas ruas de Paris. Retratado na obra de Vitor Hugo, Os Miseráveis.

O que vemos na era Trump é traição aos valores norte-americanos. Defendidos por Lincoln, Roosevelt e Barack Obama. Valores que subsistem na pintura contemporânea de Jackson Pollock. Na voz imorrível de Ella Fitzgerald. No cinema de Jack Nicholson e Marlon Brando. Na música de George Gershwin. Na literatura de Walt Whitman. Na resistência cívica de Jane Fonda. Na independência editorial do New York Times e do Washington Post. Na autonomia universitária de Harvard e de Berkeley.

Valores ouvidos nos versos de Abel Meeropol, filho de imigrantes judeus russos. Revoltado com o racismo, ele escreveu o poema Estranha fruta. Depois de ver a foto de dois adolescentes negros linchados, corpos pendurados numa árvore, em Indiana, em 1930. Transformou os versos em letra de música. A canção atraiu atenção da cantora Billie Holiday. Que cantava em Nova York, no Greenwich Village. A partir daí, a canção fez enorme sucesso. O poeta diz: “Árvores do Sul dão um fruto estranho / Sangue nas folhas e sangue na raiz / Corpos negros balançando na brisa do Sul / Frutos estranhos pendurados nos álamos”. Há dois Estados Unidos.





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