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opinião O que muda no primeiro emprego com a chegada da IA

Uma empresa decide reduzir a contratação de estagiários e analistas porque a inteligência artificial já consegue executar parte das atividades que seriam atribuídas a eles. A decisão parece fazer sentido: menos despesas, entregas mais rápidas e uma equipe enxuta. Mas há uma pergunta que precisa entrar nessa conta: quem está sendo preparado para assumir responsabilidades maiores nos próximos anos?

Ao reduzir as oportunidades de entrada, as empresas também podem diminuir o grupo de profissionais que conhecerá seu negócio, acumulará experiência e terá condições de ocupar futuras posições de liderança.

Os primeiros anos de trabalho cumprem uma função que vai além de executar tarefas. É nesse período que aprendemos a lidar com um cliente insatisfeito, explicar uma decisão, negociar prazos e entender as consequências de um erro.

Uma planilha pode ser preenchida por IA, mas participar da discussão sobre aqueles números ajuda a compreender como uma empresa funciona. Esse aprendizado depende de prática, acompanhamento e responsabilidades que crescem aos poucos.

Quando uma atividade é automatizada, é preciso pensar em quais experiências podem ocupar seu lugar na formação de quem está começando.

Daqui a cinco anos, empresas que reduziram muito suas contratações de entrada poderão ter menos pessoas preparadas internamente para coordenar projetos ou assumir uma primeira gestão. Nem todo jovem seguirá para a liderança, mas parte desse desenvolvimento começa justamente nessas experiências iniciais.

Buscar profissionais prontos em outras organizações pode resolver uma necessidade pontual. Se muitas empresas fizerem a mesma escolha, porém, a disputa por pessoas experientes tende a aumentar. A formação que hoje parece uma despesa dispensável pode fazer falta na hora de ampliar a operação ou substituir um gestor.

Também há um custo mais imediato nessa substituição. A conta da IA inclui licenças, integração com sistemas, treinamento, supervisão e correção de resultados. Quando esses gastos ficam fora da comparação, a economia com salários pode parecer maior do que realmente é.

Algumas empresas já estão revendo suas decisões. Em pesquisa divulgada em 2026, a Robert Half identificou que 32% dos gestores de contratação nos Estados Unidos que eliminaram posições após adotar IA precisaram restabelecer funções iguais ou semelhantes. O levantamento abrange diferentes cargos, não apenas vagas para jovens.

O custo de retroceder também aparece em um levantamento da Careerminds, realizado em fevereiro de 2026 com 600 profissionais de recursos humanos que haviam conduzido demissões nos 12 meses anteriores. Entre as organizações que fizeram cortes associados à IA, 30,9% relataram que recuperar as funções eliminadas custou mais do que a economia obtida com os desligamentos.

São resultados de um grupo específico de empresas, mas ajudam a mostrar por que automatizar parte do trabalho exige uma avaliação mais cuidadosa antes de eliminar o cargo inteiro. Conhecimento sobre clientes, processos e decisões também tem valor financeiro.

Para os jovens, aprender a trabalhar com IA passa a fazer parte da preparação profissional. Para as empresas, cabe organizar oportunidades em que esse aprendizado aconteça junto ao desenvolvimento de autonomia e capacidade de decisão.

Um estagiário pode utilizar a tecnologia para preparar uma análise e, depois, discutir suas conclusões com alguém mais experiente. Pode acompanhar reuniões, conhecer outras áreas e assumir pequenos projetos com orientação.

Ao planejar contratações e investimentos em tecnologia, vale considerar as competências que a empresa precisará ter disponíveis em cinco anos e o tempo necessário para desenvolvê-las.



* Co Founder Quark, vice-presidente da Associação Brasileira de Startups no período de 2027/2028.





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