O que Anitta e Michael Jackson nos falam sobre universalização e particularidade

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Era meia-noite de uma sexta-feira de julho quando o curta-metragem que acompanha "Equilibrium II" chegou ao canal de Anitta no YouTube, horas depois de ter sido exibido com exclusividade num especial do Multishow. Trinta e cinco minutos de imagem, quatro partes, uma narrativa que se recusa a caber na moldura confortável do videoclipe. Há quatro décadas, uma cena parecida se repetia do outro lado do hemisfério: a MTV interrompia sua programação para estrear, como acontecimento, um filme de catorze minutos que também não cabia na moldura do seu tempo. Chamava-se Thriller. E talvez seja impossível assistir ao novo trabalho de Anitta sem, em algum momento, o fantasma de Michael Jackson passar pela sala.

A tentação de igualar os dois projetos é imediata — e não é gratuita. Mas vale a pena resistir à comparação fácil o suficiente para descobrir onde ela realmente se sustenta e onde, surpreendentemente, os dois trabalhos caminham em direções opostas. É nessa fricção, mais do que na semelhança, que mora o que há de mais interessante para dizer sobre o momento da carreira que Anitta está construindo.

A paridade de ambição

Comecemos pelo que os aproxima, porque a aproximação é real e merece ser levada a sério antes de qualquer contraponto. Nenhum dos dois tratou o audiovisual como apêndice promocional. Michael Jackson convocou John Landis, então em ascensão no cinema de Hollywood, e Rick Baker, o mesmo profissional de efeitos especiais por trás de "Um Lobisomem Americano em Londres", para transformar um clipe de divulgação em curta de estúdio, com narração de Vincent Price e estrutura de filme de gênero. O orçamento, a equipe, o tempo de produção — tudo ali sinalizava que aquilo não era ilustração da faixa-título do álbum, mas uma obra com pretensão própria.

Anitta segue lógica equivalente.

A Ginga Pictures, responsável por toda a identidade visual do primeiro "Equilibrium", volta para dar continuidade à linguagem no segundo volume, agora sob direção coletiva de Nídia Aranha, Felipe Sassi e Nico Mascarenhas. Não é um clipe esticado: é um curta-metragem estruturado em quatro partes, pensado como sequência narrativa, com elenco de participações que inclui nomes como Maria Bethânia e Alceu Valença — presenças que não existem para puxar número de stream, mas para emprestar ao projeto uma autoridade cultural que nenhuma campanha de marketing compraria sozinha. É o mesmo cálculo que levou Michael Jackson a colocar a voz grave e teatral de Vincent Price entre os versos de uma canção pop: usar legitimidade estabelecida para blindar a recepção crítica de um projeto que se sabia arriscado.

Até a arquitetura do lançamento se repete. Thriller estreou como evento de televisão linear antes de circular como objeto de consumo doméstico — o VHS do "Making of Thriller" se tornaria o vídeo mais vendido da história até então. Equilibrium II seguiu o mesmo desenho em miniatura: estreia de prestígio no Multishow, depois disponibilização ao público geral no YouTube.

A ordem importa. Ela transforma o audiovisual, antes de qualquer coisa, em acontecimento — e só depois em produto de plataforma.

Essa paridade de execução não é força de expressão. É o que justifica, tecnicamente, colocar os dois trabalhos lado a lado numa mesma frase.



Onde a comparação racha

Mas é exatamente aqui, no momento em que a comparação parece mais sólida, que ela começa a se desfazer — e o motivo é revelador.



Thriller foi, em sua essência, um projeto de universalização. A iconografia que Michael Jackson escolheu — zumbi, lobisomem, cinema B americano — foi deliberadamente esvaziada de qualquer marca de nacionalidade ou de raça. Não por acaso: o filme cumpria a função concreta de quebrar uma barreira estrutural específica, a de uma MTV que até então praticamente não abria espaço para artistas negros em sua grade. A resposta a essa barreira não foi a afirmação de uma identidade particular, mas a construção de uma imagem tão universal que pudesse ser reencenada por qualquer pessoa, em qualquer lugar, sem que fosse necessário entender nada sobre sua origem. A dança dos zumbis virou artefato global precisamente por não pertencer a lugar nenhum.

Equilibrium II caminha na direção inversa. Anitta chegou a planejar um segundo ato inteiramente voltado ao mercado internacional, com faixas em inglês e espanhol. Recuou. Depois de sentir a repercussão da primeira parte do álbum, optou por aprofundar ainda mais a especificidade brasileira: ritmos de matriz africana, referências diretas a Ogum, a participação real de integrantes do Terreiro do Gantois, o forró, a MPB. Não é universalização de imagem — é o oposto. É uma reivindicação de particularidade, inclusive como gesto declaradamente político: a própria artista associou o disco ao avanço do conservadorismo e do extremismo no Brasil, num ano de eleição.

O contraste é nítido demais para ser ignorado. Onde Thriller apagou marcas para conquistar o mundo, Equilibrium II aprofunda marcas para reconquistar um público que já era seu — e para dizer alguma coisa sobre o momento do país em que essa artista nasceu. Não é o "Thriller brasileiro". Em certo sentido, é quase o seu contrário.

A régua mais precisa

Se Thriller não dá conta sozinho do mecanismo que Anitta está operando, existe um paralelo mais recente que ajuda a completar o quadro: o par formado por "Lemonade" e "Black Is King", de Beyoncé. Ali também há reivindicação de ancestralidade afrodiaspórica tratada como projeto estético e político — não como adereço, não como estratégia de mercado, mas como identidade que se constrói publicamente através da imagem. É esse mecanismo, o de transformar a especificidade cultural em obra e não em obstáculo ao alcance internacional, que mais se aproxima do que Anitta está fazendo agora.

Colocar os dois paralelos lado a lado — Thriller como espetáculo universalizante, Beyoncé como ancestralidade reivindicada — dá a Equilibrium II uma régua de dois polos bem mais precisa do que qualquer comparação isolada. E é entre esses polos, não sobre um deles, que o trabalho de Anitta encontra seu lugar.

O risco assumido

Há ainda uma diferença de temperamento que vale registrar. Thriller nasceu dentro de um aparato promocional já blindado pelo sucesso monumental do álbum que o batizava — não havia, ali, margem real para fracasso. Equilibrium II nasce de um processo mais exposto: a primeira parte do álbum recebeu recepção mista, com elogios ao eixo em português e ressalvas às faixas voltadas ao mercado internacional. Anitta não está repetindo uma fórmula vitoriosa. Está corrigindo rota publicamente, abrindo mão do ato internacional planejado para apostar, de novo, na língua e na cultura que a formaram. É um risco que o aparato de Michael Jackson, em 1983, nunca precisou correr.



O que fica

Talvez a pergunta certa não seja se Equilibrium II pode ser o Thriller do pop brasileiro. É outra: o que significa, mais de quatro décadas depois, uma artista que já conquistou projeção global escolher, no auge de sua carreira, aprofundar a raiz em vez de repetir o espetáculo universal que a levou até ali? Michael Jackson usou o cinema para apagar fronteiras e caber no mundo inteiro. Anitta está usando o cinema para reafirmar de que lugar do mundo ela vem — e para lembrar, num momento delicado da política brasileira, por que isso ainda importa.

Se existe revolução em Equilibrium II, ela não está em repetir o gesto de Thriller. Está em fazer, com o mesmo rigor de execução, exatamente o movimento contrário.





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