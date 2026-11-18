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A campanha Novembro Azul traz à tona uma discussão fundamental para a saúde masculina, que é o rastreamento do câncer de próstata. Diferente do que muitos imaginam, a abordagem médica atual não defende uma testagem em massa indiscriminada, mas sim uma estratégia de avaliação individualizada.

Tanto o Ministério da Saúde quanto o Instituto Nacional de Câncer (INCA) não recomendam o rastreamento populacional no Brasil devido aos riscos de sobrediagnóstico e sobretratamento, isto é, detectar e tratar tumores de crescimento tão lento que jamais causariam sintomas ou ameaçariam a vida do paciente, expondo-o desnecessariamente a sequelas como disfunção erétil e incontinência urinária.



Em contrapartida, a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) apoia o rastreamento oportuno baseado na decisão compartilhada entre médico e paciente, pesando riscos, benefícios e expectativa de vida, que deve ser superior a 10 ou 15 anos para que a investigação traga vantagens reais.



Saber o momento certo de iniciar essa conversa no consultório é essencial. Para homens da população de risco padrão, a recomendação é procurar o urologista a partir dos 50 anos. Contudo, grupos de alto risco devem antecipar essa avaliação para os 45 anos, o que inclui homens negros, devido à maior incidência e agressividade da doença nessa população, e aqueles com histórico familiar forte, como pai ou irmão diagnosticados antes dos 65 anos.

Já os portadores de mutações genéticas hereditárias devem discutir o acompanhamento ainda mais cedo, por volta dos 40 anos. Vale ressaltar que essas diretrizes se aplicam a homens assintomáticos; diante de qualquer sintoma urinário ou clínico, a investigação diagnóstica é sempre obrigatória, independentemente da idade.



Na prática clínica, a investigação apoia-se em dois pilares complementares que funcionam como ferramentas de alerta, como a dosagem sanguínea do Antígeno Prostático Específico (PSA) e o exame de toque retal. O PSA pode elevar-se por diversas condições benignas ou até estímulos recentes, razão pela qual se orienta evitar ejaculação, ciclismo ou equitação nas 48 horas anteriores à coleta. O toque retal, por sua vez, permanece insubstituível por avaliar o tamanho, a consistência e possíveis nódulos da glândula, identificando cerca de 15% a 20% de tumores clinicamente significativos que ocorrem mesmo com PSA normal.



Diante de um PSA alterado, a jornada deve ser conduzida com calma e precisão tecnológica, começando geralmente pela repetição do exame para descartar flutuações. Caso a suspeita persista, a ressonância magnética da próstata atua como um mapa detalhado capaz de evitar até 30% das biópsias desnecessárias e de guiar com exatidão a biópsia por fusão de imagens quando realmente indicada. O verdadeiro espírito do Novembro Azul não está em correr diretamente para o laboratório, mas em valorizar a consulta médica para construir uma decisão informada, segura e alinhada aos objetivos de vida de cada homem.



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