O Recife, pedra e sonho

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Albert Camus esteve no Recife em 1953. E disse: “Esta cidade é a Florença tropical”. Desde que li seu Diário de Viagem, onde está a sentença, que penso sobre o assunto.

Nasci aqui. Vivo aqui. E pretendo morrer aqui. Conheço os cheiros recifenses, as locas recifenses, os verdes intermediários e o azul superior do Recife. Morei junto do mar, defronte da barraca de coco de seu Afonso. E agora tenho como vizinha a Vila Vintém, na margem do Capibaribe. Onde barcos a motor, obedientes às curvas do rio, passeiam pelos bairros unindo a cidade.

Esse convívio, natural e arquitetônico, permitiu-me perceber os ladrilhos do Recife. Que foram sendo alinhados, século a século, por portugueses, holandeses, franceses, judeus, espanhóis. E africanos. Em algumas fachadas, vê-se ainda os desenhos dessa arte. Como se vê, nos terreiros da religiosidade afro-brasileira, a presença sonora da umbanda. Protegida por lei.

Por isso, conto, na memória afetiva, cinco Recifes: o Recife calcáreo do porto; o Recife alegre do Carnaval na praça do arsenal; o Recife barroco das igrejas nos bairros de Santo Antônio, São José e Boa Vista; o Recife fluvial das capivaras caminhando vagarosamente sob a reverência de motoristas espantados; e o Recife ecológico que abriga o planeta cerâmico de Francisco Brennand.

Assim, o Recife é feito de terra, água e sonho. Terra antes aristocrática. E, agora, loteada para as classes médias. Multiplicadas em informáticos e publicitários. A água vem de duas fontes. Água doce que chega do Agreste. E água salgada, vinda do Atlântico, banhando o continente de Porto de Galinhas e o arquipélago de Fernando de Noronha. Águas que se encontram amigavelmente nas costas do Palácio do governo, o Campo das Princesas. E, afinal, sonho.

Aqui, sonha-se dormindo e acordado. Dormindo, no acalanto dos sabiás matinais que sobrevoam mangueiras dos parques de Santana, da Jaqueira e da Tamarineira. Sonha-se acordado, nos metais do frevo, Evocação de Nelson Ferreira, saudade de Antônio Maria.

O barroco recifense é um testemunho de fé. E de vida. Porque são muitas as igrejas: da Madre de Deus, do Rosário dos Homens Pretos, de São Pedro dos Clérigos. São fartos os pátios: do Terço, da Santa Cruz, do Carmo, do Livramento. E a sinagoga mais antiga das Américas, na rua do Bom Jesus. Cujo ritual foi tolerado pelo espírito aberto do conde Maurício de Nassau. Que governou a província por sete anos. E a impregnou de arte e construção urbana. Como se tivesse aqui passado sete séculos.

No encontro entre sagrado e profano, há a rosa dos ventos. Plantada em cores tropicais por Cícero Dias. Grande mosaico pictórico. Recebendo turistas. E os abraçando na entrada do porto do Recife. Convite a penetrarem praça adentro. E seguirem na percussão de Naná Vasconcelos. Até às aulas de naves futuras no Porto Digital.

Não pare, não. Avance. Para o Oeste. Onde a mata é preservada. E a arte é modelada. Lá, está o planeta cerâmico de Francisco Brennand. Uma clareira espetacular, improvável. Feita de imaginação e barro cerâmico. Declaração de amor à cultura brasileira. Juntando genes da herança ocidental e pigmentos de fazeres armoriais do Nordeste. Obra de milhares de peças antropomórficas. Inventadas na artesania das mãos tecelãs de Brennand. Hino à invenção no trópico.

Quando aqui esteve para trabalhar, no Diario de Pernambuco, Rubem Braga curtia a brisa do Recife. Numa de suas crônicas, ele escreveu que chegava a parar na rua. Para sentir a brisa mansa que acariciava seu rosto. E que gostaria de poder guardar a brisa recifense num balão. E assim senti-la também quando estivesse longe daqui.

Já morei no Rio. Em Ipanema. Senti a brisa vinda das Cagarras. Rua Maria Quitéria. Vizinho de Nelson Rodrigues. Quando havia apenas três prédios edificados. Hoje, não há uma só casa em pé. Mas, estou divagando. O que eu queria dizer, como escrevia Nelson, é que o pernambucano e o carioca têm uma coisa em comum: uma alegria além de matinal. Que se estende pelo dia todo. No caso pernambucano, uma alegria arlequinal. No caso carioca, uma alegria tropical. Que é pontuada pelo clarinete de Pixinguinha. Tinha um amigo, arquiteto, que morava no Leblon. E dizia: - Você precisa conhecer nosso bar. Tem batucada, gente legal, você vai gostar. Num sábado da vida, fui.

Quando eu cheguei, tinha uma calçada. Tomada de pessoas conversando, bebendo, dançando. Muito animados, acolhedores. E o bar ? Cheio de gente. Não consegui entrar.

Não sou de bar. Pode ser incrível, mas nunca entrei no 28. Um bar muito conhecido e frequentado no porto do Recife. Tenho um amigo, advogado, que gosta de gim e tônica. Certa época, quando Caio Souza Leão, o Velho, era companhia, eu bebia. Pois bem. Meu amigo insiste há décadas que tomemos uma, lá. Mas não frequento bar.



Uma exceção terá sido um bar em San Francisco. Eu saí do Pier 39. Começo de noite. Flanando pela rua. Baudelaireando. De repente, vi um bar, simpático, de onde se ouvia um piano. Um jazz bar. Entrei mais pelo jazz do que pelo bar. Fui até o balcão. Pedi: - Please, whiskey and water back. Bebi, ouvi When the Saints Go Marching In. Cumprimentei os negros com os quais compartilhei aquele pedaço de sonho. E voltei para o hotel. Mas isso é outra história.





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