O redesenho do trabalho presencial virou questão de sobrevivência corporativa

A- A+

Os últimos movimentos do mercado de trabalho mostram que o debate sobre presencial versus remoto finalmente começou a amadurecer. Depois de anos de decisões impulsivas, políticas rígidas de retorno ao escritório e disputas públicas entre empresas e colaboradores, muitas lideranças perceberam que o problema nunca foi apenas onde as pessoas trabalham, mas como elas trabalham e, principalmente, como se sentem trabalhando.

Os números mais recentes ajudam a explicar essa virada. Um levantamento global da CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development) mostrou que 74% das organizações ainda operavam em modelo híbrido em 2025 e que os empregadores identificaram ganhos relevantes desse formato na retenção de talentos, recrutamento e bem-estar dos colaboradores. Ao mesmo tempo, 41% das empresas afirmam que o trabalho híbrido aumentou a produtividade organizacional, enquanto apenas 16% relataram queda de desempenho.

Esses dados chegam em um momento simbólico. Depois de uma onda global de “return to office”, muitas empresas começam a admitir, ainda que discretamente, que a presença obrigatória não entregou o aumento de produtividade prometido. Em diversos setores, o efeito mais visível foi outro: aumento da rotatividade, desgaste emocional e perda de talentos sêniores para empresas mais flexíveis.

Nos bastidores corporativos, cresce a percepção de que o burnout contemporâneo não nasceu exclusivamente do home office. Ambientes rígidos, excesso de controle, microgestão e a cultura do “teatro da produtividade” presencial seguem sendo alguns dos maiores gatilhos de exaustão profissional. O isolamento, afinal, também existe dentro de escritórios lotados quando as relações são frias, hierárquicas e baseadas apenas em vigilância.

O erro de diagnóstico mais comum foi acreditar que a simples volta física resolveria o engajamento. Na prática, o profissional moderno, acostumado a métricas de entrega e eficiência, sofre menos com a distância geográfica e mais com a percepção de tempo desperdiçado. Quando a lógica corporativa obriga a deslocamentos improdutivos apenas para validar presença, o escritório deixa de ser colaborativo e passa a ser um símbolo de desgaste.

É neste contexto que a dinâmica do ambiente de trabalho sofre sua maior transformação. As grandes lajes monolíticas e os contratos imobiliários engessados perdem espaço para o BTS (Built to Suit) as a Service. Esse modelo, que pode operar de forma isolada ou conectado a espaços de coworking, permite que a empresa tenha um ambiente sob medida, mas sem o peso da gestão imobiliária.

Ao adotar o BTS com serviços, as empresas operam uma mudança estratégica de foco: elas deixam de dedicar esforços exaustivos para operar o espaço físico (manutenção, facilities, recursos) para dedicar 100% de sua energia em gerir pessoas e cuidar do seu time. Enquanto empresas especializadas e estruturadas cuidam dos recursos para a excelência do desempenho, o RH e a diretoria focam no que realmente importa: a cultura.

O isolamento absoluto, sabemos agora, é um gatilho para problemas de saúde mental e perda de capital intelectual. Mas o presencial forçado em ambientes frios e hierárquicos gera o mesmo efeito. O coworking e o BTS surgem como infraestruturas estratégicas desse "novo presencial". A presença deixa de ser compulsória por vigilância e passa a ser motivada pela utilidade e pela troca genuína.

Essa inteligência imobiliária permite entender que cada empresa tem uma cultura única e necessidades de metragem específicas. Não se trata mais de empilhar mesas, mas de entender a real necessidade de área para cada fase do negócio. Para o gestor de projetos, essa flexibilidade reduz o CAPEX e elimina a complexidade de gerir dezenas de fornecedores, devolvendo ao colaborador a sensação de escolha.

O mercado finalmente compreende que o futuro do trabalho não é uma disputa entre o sofá de casa e a baia do escritório. É sobre a qualidade da experiência humana. O escritório continuará existindo, mas com outra função: menos como instrumento de controle e mais como um ecossistema de convivência e criatividade.

Entender e cuidar de pessoas deve ser o foco principal das empresas. O verdadeiro antídoto para o burnout e para o isolamento não é obrigar as pessoas a voltarem para o escritório; é construir ambientes nos quais elas realmente queiram estar presentes.





____

Os artigos são de responsabilidade dos seus autores e não necessariamente representam a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.



Veja também