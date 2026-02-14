O Reino do Carnaval

A- A+

Uma vez o pai de um amigo meu, cearense, morando no Recife, fora atravessar uma rua, num dia de carnaval e acabou sendo tragado pelo frevo e seus inumeráveis passistas, dizia ele.

Deve ser essa vertigem que o frevo provoca, esse pequeno desfalecimento de música e dança, dos corais femininos, que causam uma impressão profunda, levando a uma prazerosa desorientação.

Ontem, Escuta Levino soprou de volta a alma da Boa Vista, com milhares de pessoas restaurando o que temos de melhor, os becos trêmulos e as orquestras de cordas. Amanhã o Galo servirá um banquete de perdidas ilusões. É lindo o desfile do Galo!

É a Felicidade Clandestina de Clarice, colando retalhos de papel crepom com que fez suas vestes, espalhando-se nas ruas depois da Ponte Velha, feito éter que se evapora. Carnaval é felicidade escancarada, eletricidade, centelha, estrelas que fulgem, olhos que cintilam, cheios de vida, movimento.

O carnaval é o sangue do recifense. Porque une o irredentismo da coragem e da história, à luxúria de sua cultura feérica, colorida, intensa, plural. O pai do amigo se perdeu nesse delírio coletivo, com data agendada, esse apagão que dura um dia e parece que um rio de alegria nos atravessa e o passante, desavisado, vira folião e desliza na água furiosa dos festejos, como um graveto que se deixa levar pela correnteza, três dias rio abaixo. É isso que está nas ruas, o espirito livre do povo, seu potencial criativo, seu amor à liberdade, sua alegria de criança, a celebração das azuladas insurgências, de que o frevo é a linha de frente, seu estandarte.

É verdade que também há os tristes, a deplorar o sol abrasivo do carnaval, sua luz impiedosa. Quanto a estes, não há o que fazer, são incuráveis. Mas pelo menos deviam mudar-se, por 4 dias que fossem, para que se instale e siga, sem refreios, definitivamente, o Reino Livre do Carnaval!

