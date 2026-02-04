O resistente "Zé Ruela" não tem "os poderes de Grayskull"

A- A+

Antes da leitura do texto, faço logo questão de informar que este autor não tem qualquer apreço por expressões pejorativas, capazes de aguçarem conflitos sociais. Nem muito menos, desejo revelar algum sentimento infanto-juvenil, quando me aproveito do enredo de um conhecido filme de animação (He-Man). Simplesmente, recorro às tais referências, como meras figuras de ilustração. Certamente, para animar o texto e ironizar o padrão da desigualdade social vigente no Brasil. Dito isso, sinto-me mais livre para exercer o compromisso com a crônica cotidiana.

Meu alvo reflete a exacerbação das relações de interesses que cercam os diferentes ofícios de poder. É quando um admissível "network" extrapola uma musculatura padrão e com isso transforma um benefício ético em interesse pela impunidade. Os cenários de poder no Brasil registram inúmeros casos, porém o mais recente, que envolveu o Banco Master, revelou peculiaridades que têm causado uma ampla perplexidade. Mesmo sendo essa instituição um agente minúsculo do mercado financeiro, parece-me mesmo surpreendentes as operações que seus gestores promoveram para mitigar a falência do negócio. Para isso, teceram uma rede, tal e qual uma teia de aranha, que envolveu atores políticos, econômicos, técnicos e inúmeros clientes, prejudicados com o fracasso do negócio.

Claro que, entre tantos personagens, está a figura central de um banqueiro extravagante, de soberba maior que ele próprio e o negócio que criou. O Sr. Vorcaro, desde que percebeu o primeiro risco da sua voracidade empresarial ilimitada, procurou logo conexões de defesa. Até certo ponto, uma reação do comportamento racional de qualquer ser. Irracional mesmo foi tentar passar, para quem já enxergava uma brutal falha sistêmica do seu modelo de negócio, uma convocação de algo ainda defensável. E para isso, não poupou dinheiro e tampouco um mínimo senso ético.

Como a gente vive hoje no mundo de Dali, no qual o surreal parece uma conduta trivial e normalizada, demorou-se a perceber o tamanho de um rombo, que até deu mais sentido ao nome da instituição. Vorcaro não quis ser Master apenas na dimensão que traçou para seu negócio. Ele foi mais Master ainda nos meios e instrumentos usados para sustentar o que já estava insustentável.

Nesse contexto avassalador, de uma sobrevivência empresarial difícil de ser mantida, vejo que cabem duas lições para os que avaliam o comportamento dos agentes, nesse complexo mercado financeiro nacional. Por um lado, é de se estranhar a miopia da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em não ter dado a devida atenção para carteiras de fundos podres, que davam lastro ao ímpeto megalômano de uma instituição nanica, que pretendia alçar um gigantismo improvável, no curto prazo.

Embora essa missão técnica não corresponda às atribuições do Banco Central, penso que deveria existir, neste órgão, algum gatilho despertador para dobrar os controles. Por outro lado, numa ação conjunta de efeito não menos preocupante, a escolha feita por Vorcaro e seu time, em garantir nutrição e fôlego ao negócio, por meio da atração de fundos de pensão de Prefeituras, representou um golpe fatal, que deu mais enredo à tragédia anunciada. Claro que aqui, a rede de proteção política ficou mais evidenciada, mas cabe lembrar que as vítimas dessas operações não são as pessoas jurídicas das Prefeituras conluiadas. Essa escolha sobrou mesmo para os servidores, que destinaram suas reservas para fundos que se agregaram à massa falida do Master. É o tratamento que dispensam ao pequeno poupador, tratado pelo verniz do preconceito, como um "Zé Ruela".

O quadro final é o registro de desastre financeiro que, mesmo absorvido pela proteção sistêmica, dará conteúdo histórico para mostrar as fragilidades de certos mercados. Esse tipo de ocorrência deletéria, não cabe(m) ao(s) responsável(is) um gesto de He-Man, no qual há uma imposição no dizer "que tem a força", conquistada "pelos poderes de Grayskull". Pior que isso é tentar negar a rede de interesses construída, para que, na condição de réu, posicione-se agora como um ser qualquer, que foi abandonado pela tal "teia de aranha". Rever a arrogância para assumir o papel de um pobre "Zé Ruela" sem quaisquer influências, é deboche e contradição.

Pois é. Nesse risco iminente da economia se deparar com novas situações afins, por mais específico e casual que seja o caso, é preciso rever o modelo. Sobressaltos dessa natureza só geram medo e desconfiança. E isso não combina com o mercado financeiro, pois alimentar expectativas nunca foi sinal de estabilidade.







