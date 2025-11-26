O respeito e o bem comum como fundamentos da boa política

A- A+

A política é, antes de tudo, um instrumento de transformação social. É por meio dela que podemos mudar realidades, ampliar oportunidades e garantir que as pessoas tenham acesso a uma vida mais digna. No entanto, para que isso aconteça de forma efetiva, é preciso resgatar um valor que, infelizmente, vem se perdendo no debate público: o respeito.

Respeitar não significa concordar com tudo. Significa reconhecer que o outro também tem o direito de pensar diferente e que as divergências de ideias são fundamentais para o fortalecimento da democracia. Quando o respeito está presente, o diálogo se torna mais produtivo, e as decisões, mais equilibradas e representativas.

Na política, o foco precisa estar sempre no bem-estar da população. Cada projeto, cada emenda, cada ação deve ter como norte o interesse coletivo. Não existe boa política quando o objetivo é apenas vencer o adversário ou marcar posições partidárias. O que deve nos mover é o compromisso com as pessoas - com quem mais precisa, com quem depende das políticas públicas para viver com dignidade.

Também é importante compreender que reconhecer o mérito de um adversário não diminui ninguém. Pelo contrário: revela maturidade e grandeza. Quando um gestor, um parlamentar ou um líder político realiza uma ação que beneficia a sociedade, independentemente do partido ao qual pertence, isso merece ser valorizado. A boa política é feita por quem tem a coragem de elogiar quando é preciso, criticar quando é necessário e, acima de tudo, agir com justiça.

Durante minha trajetória como prefeita de São Bento do Una e agora como deputada estadual, aprendi que os melhores resultados surgem quando há diálogo, cooperação e abertura para ouvir. Em muitas ocasiões, foi a união de forças entre diferentes grupos políticos que possibilitou avanços importantes para o município e, hoje, para o Estado. Essa convivência respeitosa, mesmo entre quem pensa diferente, é o que torna a política um espaço de construção e não de destruição.

O respeito, a empatia e o compromisso com o bem comum devem ser as marcas de qualquer mandato. São esses valores que inspiram confiança e fazem a população acreditar novamente na política como instrumento de mudança. Quando trabalhamos com esse propósito, deixamos um legado que vai muito além de obras e projetos: deixamos o exemplo de que é possível fazer política com dignidade, humanidade e amor pelo povo pernambucano.

Veja também