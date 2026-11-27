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Durante décadas, o Recursos Humanos foi visto como uma área de bastidores, voltada à folha de pagamento, às rotinas trabalhistas e aos processos de recrutamento, seleção e treinamento. Esse tempo acabou. O Brasil de hoje exige do RH a capacidade de ler o cenário, antecipar riscos e transformar pessoas em vantagem competitiva. E poucas vezes o cenário foi tão desafiador. Instabilidade política, incerteza econômica e tensões sociais se somam a uma sequência de mudanças que tornam a vida de quem empreende no país cada dia mais difícil. Todas elas passam, de alguma forma, pela gestão de pessoas.

A nova NR-1, em vigor desde maio, obriga as empresas a identificar e controlar riscos psicossociais, como estresse, sobrecarga e assédio. Saúde mental deixou de ser campanha e virou obrigação legal. Mapear o clima, formar lideranças e estruturar canais de escuta é trabalho de um RH preparado e sem ele, a norma vira papel arquivado até se transformar em passivo trabalhista. A redução da jornada de 44 para 40 horas semanais, com o fim da escala 6x1, chega com prazos curtos de adaptação. Uma mudança desse porte, que afeta custos, escalas e a viabilidade de muitos negócios, merecia uma discussão mais ampla e criteriosa com os setores produtivos antes de ser aprovada. Agora cabe ao RH redesenhar escalas, revisar quadros, negociar acordos, preservar a produtividade e comunicar as mudanças com clareza às equipes. A reforma tributária, que a partir de 2027 começa a substituir PIS e Cofins pela CBS e obriga as empresas a conviver com dois sistemas até 2033, as empresas terão de conviver com dois sistemas tributários ao mesmo tempo. Isso significa margens pressionadas, revisão de preços, reestruturação de processos e, inevitavelmente, decisões sobre estrutura de pessoal, remuneração, benefícios e investimentos em capacitação.

Em tempos de incerteza, muitas empresas cortam primeiro justamente o RH. É o contrário do que o momento pede. O empresário não controla a política, a economia ou o ritmo das reformas, mas controla a forma como prepara sua equipe para enfrentá-las. Nesse cenário, o Recursos Humanos deixa de ser custo e se torna a bússola que ajuda a empresa a atravessar a tempestade sem perder as pessoas que a fazem funcionar.

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