O seguro como pilar invisível da indústria audiovisual 

A- A+

Com a proximidade de grandes premiações internacionais, como o Oscar, o audiovisual volta a ocupar o centro do debate cultural e econômico. O olhar do público e da crítica se volta às narrativas, às performances e à inovação técnica, mas pouco se fala sobre um elemento silencioso que sustenta praticamente todas as grandes produções: o seguro. Não como acessório burocrático, mas como parte estrutural da viabilidade do projeto.

Produção audiovisual é criatividade, mas também é operação. Envolve pessoas, cronogramas rígidos, contratos complexos, equipamentos de alto valor, locações sensíveis e exposição constante a terceiros. Nesse contexto, assumir integralmente o risco não é ousadia criativa, é fragilidade financeira. A própria história da indústria demonstra que os riscos não são hipotéticos.

Acidentes em sets de filmagem acompanham o cinema desde sempre. Em 1982, durante a produção de Twilight Zone: The Movie, um helicóptero perdeu o controle e matou três pessoas em cena, em um dos episódios mais graves da história do setor. Décadas depois, em 2021, o filme Rust voltou a expor a vulnerabilidade dos sets quando um disparo com arma cenográfica matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins, interrompendo a produção e gerando repercussões jurídicas e financeiras. Há ainda inúmeros casos de dublês gravemente feridos, incêndios em estúdios, acidentes com veículos em cena e produções paralisadas por lesões de atores.

Esses episódios deixam claro que o risco está espalhado por toda a cadeia produtiva. Ele pode estar no elenco, em um equipamento essencial, em uma locação externa, em uma cena de ação ou até em um arquivo digital perdido. O papel do seguro não é eliminar o risco - isso seria impossível - mas impedir que um imprevisto transforme um projeto viável em uma perda irreversível.

Por isso, as produções profissionais recorrem a diferentes camadas de proteção. Há seguros voltados a interrupções e cancelamentos, que preservam o orçamento quando filmagens precisam ser suspensas por acidentes, ordens de autoridade ou falhas operacionais. Outros se concentram no elenco e em profissionais-chave, garantindo a continuidade artística e financeira caso alguém indispensável se torne indisponível. Há coberturas que absorvem impactos de acidentes pessoais e viagens, protegem equipamentos de alto valor e resguardam o material filmado, hoje, em grande parte digital, contra perdas, danos ou corrupção de dados.

Do ponto de vista jurídico, o seguro de Errors & Omissions é o que sustenta o direito de exibir a obra. Ele protege produtores, investidores e distribuidores contra alegações de plágio, uso indevido de imagem, falhas contratuais ou problemas na cadeia de direitos, sendo frequentemente uma exigência para a comercialização do conteúdo.

Um exemplo recente e emblemático foi o caso da minissérie Bebê Rena. Após enorme sucesso de público, a produção passou a enfrentar questionamentos públicos e jurídicos relacionados à representação de pessoas reais, à caracterização dos personagens e aos limites entre narrativa autobiográfica, ficção e direito à imagem. Independentemente do mérito das alegações, o caso ilustra com clareza um ponto central: mesmo obras consagradas, amplamente aclamadas e já distribuídas globalmente permanecem expostas a riscos jurídicos relevantes. É exatamente nesse momento que o seguro de E&O deixa de ser um requisito contratual e se revela um pilar essencial de proteção financeira e continuidade comercial.

Quando a produção envolve cenas de ação, dublês, veículos, aeronaves, embarcações ou efeitos especiais, o risco se intensifica e exige ainda mais rigor. Esses elementos não inviabilizam a criação, mas reforçam uma premissa básica: sem transferência adequada de risco, o custo de um único evento pode superar todo o orçamento do projeto.

Esse aspecto ganha relevância adicional em produções financiadas por fundos públicos, coproduções internacionais ou investimentos privados estruturados. O seguro passa a ser um requisito de governança, transparência e preservação de recursos, contribuindo para a sustentabilidade econômica do setor e para a confiança de investidores, financiadores e parceiros institucionais.No fundo, o seguro atua como um instrumento de governança. Ele impõe planejamento, protocolos de segurança e disciplina financeira. Reduz desperdícios, protege recursos públicos e privados e reforça a confiança de investidores e financiadores. Não é coincidência que investidores exijam limites elevados de responsabilidade civil, não para imobilizar capital, mas para estruturar o risco de forma profissional.

Não por acaso, no setor de seguros o valor pago não é tratado como “custo”, mas como prêmio. É, de fato, um privilégio ter uma produção totalmente segurada. Isso traz tranquilidade, protege o investimento e permite que o produtor concentre tempo e energia no que realmente sabe fazer: produzir e contar histórias. Reter risco é uma decisão profissional. Transferi-lo adequadamente também.



___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.

Veja também