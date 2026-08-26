O sentido do voluntariado como força coletiva

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Celebrar o Dia do Voluntariado, neste mês de agosto, nos convida a um exercício que vai muito além da mera exaltação da solidariedade. Em um tempo marcado por uma lógica social individualista, doar o próprio tempo tornou-se um ato de humanidade. O voluntariado não se resume ao assistencialismo; ele é, fundamentalmente, uma ferramenta de transformação social e de saúde coletiva.

Quando olhamos para a dinâmica de instituições como o IMIP, que lida diretamente com o cuidado e com a vulnerabilidade humana em alta complexidade, percebemos que há uma dimensão do bem-estar que só se cumpre na presença, na escuta atenta e no acolhimento à beira do leito. É justamente nessa brecha que a força do voluntariado cresce. O voluntário é aquele que decide estender a mão por compreender que o sofrimento do outro também lhe diz respeito.

Essa entrega constrói pontes de empatia extremamente sólidas. Para quem recebe o suporte, seja uma mãe acompanhando seu filho em um tratamento longo, um paciente oncológico ou uma família fragilizada vinda do interior, a presença do voluntário representa a certeza de que eles não estão sós na engrenagem social. Há um valor terapêutico imensurável no gesto de quem escolhe estar ali, dividindo o peso do dia a dia com um sorriso, uma atividade lúdica ou um abraço.

Porém, o impacto mais profundo dessa prática talvez seja aquele que se opera em quem doa. Engajar-se em uma causa transforma nossa percepção sobre o mundo e sobre nós mesmos. O voluntariado nos retira da nossa zona de conforto e nos ensina a urgência da alteridade. Não por acaso, a literatura científica contemporânea aponta a correlação direta entre o trabalho voluntário e a melhora nos índices de saúde mental e redução do estresse de quem o pratica. É uma via de mão dupla onde o afeto circula e regenera ambas as pontas.

Na Fundação Alice Figueira de Apoio ao IMIP - FAF, testemunhamos diariamente como essa mobilização é capaz de mudar os corredores do complexo hospitalar. Cada voluntário que dedica suas horas e suas habilidades traz consigo um sopro de vitalidade e humanização que complementa o trabalho técnico de forma insubstituível. Nossos “anjos dourados” fazem a diferença.

Neste mês dedicado a eles, mais do que agradecer aos que se dedicam anonimamente a transformar o cotidiano do nosso hospital, precisamos encarar o voluntariado como uma política de vida. Que possamos, inspirados por esses gestos, compreender que a construção de uma sociedade mais justa e de um SUS mais acolhedor é uma construção coletiva que se faz na generosidade do encontro com o outro.



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