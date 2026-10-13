O setor primário como impulsionador da economia do Nordeste

A- A+

É fundamental reconhecer a força do setor agropecuário nordestino como um dos motores do desenvolvimento econômico regional. Embora sua importância seja, por vezes, subestimada, a contribuição do agro vai muito além do valor produzido dentro da propriedade rural. Sua capacidade de movimentar outros setores da economia, gerar renda e sustentar atividades produtivas faz dele um vetor estratégico para a transformação econômica e social do Nordeste.

A produção agropecuária não se limita ao que é colhido, criado ou comercializado no campo. Antes mesmo de chegar à propriedade, ela movimenta uma ampla cadeia de fornecedores de insumos e serviços, como sementes, fertilizantes, máquinas, implementos agrícolas e assistência técnica, além de demandar mão de obra e outros recursos necessários à produção. Depois da porteira, essa dinâmica se estende ao beneficiamento, à agroindústria, às embalagens, ao transporte, à armazenagem e à comercialização, alcançando mercados, supermercados e consumidores. É uma rede de relações econômicas que conecta o campo à indústria e ao setor de serviços, ampliando os efeitos da produção inicial sobre a economia.

Por essa razão, o impacto econômico do agro não deve ser medido apenas pelo valor gerado diretamente nas atividades rurais. Seus efeitos se propagam pelas diferentes etapas das cadeias produtivas, multiplicando oportunidades de negócios, emprego e renda. Estimativas de efeito multiplicador podem indicar que cada real produzido no setor gera um impacto econômico total significativamente maior ao longo dessas etapas. A referência de três reais de impacto final para cada real gerado diretamente, por exemplo, deve ser compreendida como uma estimativa que depende da cadeia produtiva, da região e da metodologia utilizada. O princípio, contudo, é claro: a riqueza gerada no campo não permanece no campo; ela circula, movimenta outros setores e contribui para o desenvolvimento regional.

Essa dinâmica assume uma importância ainda maior nas áreas economicamente mais vulneráveis do Nordeste, especialmente no Sertão de sequeiro, onde a produção depende diretamente das chuvas e está sujeita às irregularidades climáticas. Nessas regiões, a atividade agropecuária representa muito mais do que uma fonte de produção: constitui um dos pilares da permanência das famílias no campo, da manutenção das economias locais e da preservação de modos de vida historicamente vinculados ao território.

Quando um agricultor mantém sua produção, não é apenas a renda de sua família que está em jogo. Também são movimentados o comércio local, os serviços, o transporte, as pequenas unidades de beneficiamento e uma série de atividades que dependem da circulação de recursos no próprio município. Em sentido contrário, a perda de uma safra ou a interrupção da atividade produtiva pode desencadear efeitos que ultrapassam a propriedade rural, reduzindo o consumo, enfraquecendo os pequenos negócios e ampliando a vulnerabilidade econômica das comunidades.

Reconhecer essa realidade significa compreender que o desenvolvimento do Nordeste exige políticas públicas capazes de fortalecer o setor agropecuário em suas diferentes condições produtivas. No Sertão de sequeiro, isso envolve ampliar o acesso à assistência técnica, incentivar tecnologias adaptadas à convivência com o Semiárido, melhorar a infraestrutura de armazenamento e comercialização, agregar valor aos produtos e fortalecer o cooperativismo e as organizações da agricultura familiar. Nas áreas irrigadas, por sua vez, há oportunidades relacionadas à diversificação produtiva, à agroindustrialização e à integração com mercados de maior alcance. São realidades distintas, mas complementares, que demandam estratégias ajustadas às potencialidades e limitações de cada território.

O Nordeste dispõe de uma diversidade de condições produtivas, conhecimentos tradicionais, instituições de pesquisa e experiências de organização econômica que podem sustentar esse processo. Aproveitar esse potencial exige superar a visão restrita do agro como uma atividade isolada e reconhecê-lo como parte de um sistema econômico mais amplo, capaz de articular agricultura, indústria, comércio e serviços.

Fortalecer o setor primário é, portanto, fortalecer a própria economia nordestina. É estimular a circulação de riqueza, criar oportunidades de trabalho, sustentar as economias municipais e ampliar as condições para que as famílias permaneçam em seus territórios com dignidade e perspectivas de futuro. Mais do que um setor produtor de alimentos e matérias-primas, a agropecuária pode ser um dos principais vetores de uma estratégia de desenvolvimento regional inclusiva, sustentável e comprometida com a redução das desigualdades históricas do Nordeste.

Veja também