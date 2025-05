O silêncio é cúmplice

A- A+

De repente estávamos Jana, minha mulher, e eu em lágrimas. Uma emoção boa trazida pelo “Pássaro Branco”, um dos melhores filmes que já vimos. Sara, artista plástica famosa, conta sua história para o neto Julian. Ela é uma sobrevivente da caçada de extermínio promovida pelos nazistas contra os judeus durante a 2ª Guerra Mundial.

Vivia numa cidadezinha no interior da França, distante de todo aquele inferno de bombas, mortes, prisões, fuzilamentos e perseguições. Mas o mal não tem fronteiras e um dia entrou na vida de Sara. Ela fugiu, sobreviveu escondida num celeiro por mais de um ano.

O neto Julian praticara bullying contra um colega da escola e Sara decide contar a ele sobre seu sofrimento. Tinha a mesma idade de Julian e foi salva por um amigo aleijado, contra quem ela mesma praticou bullying. Sua lição foi simples e poderosa: “O ódio começa com palavras”. As palavras, sempre elas, chegam antes das atitudes, da raiva desenfreada, transformada em atrocidades.

Em novembro de 2023, escrevi neste Poder360 que todas as vezes em que o antissemitismo cresceu, a democracia encolheu. Não mudei de opinião. O péssimo exemplo dado pelo presidente Lula, ao insistir em fazer declarações duras contra Israel e os judeus, remete ao ensinamento do “Pássaro Branco”.

Lula tem simpatia pelo Irã, país que sustenta os grupos terroristas Hamas e Hezbollah na guerra contra Israel. O presidente tem todo o direito de ter suas preferências, mas precisa ter cuidado com o poder das palavras. O Brasil abriga a 2ª maior comunidade judaica da América Latina, com 120 mil almas, perdendo apenas para a Argentina. Tão brasileiros como os cristãos, evangélicos, espíritas, muçulmanos, ateus ou praticantes de religiões de matriz africana. Muitos deles não apoiam o governo de Benjamin Netanyahu, nem a guerra, mas isso é mero detalhe.

Lula critica Israel desde a dura reação ao ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, quando ao menos 1.139 pessoas foram massacradas, boa parte delas jovens desarmados celebrando a paz numa festa ao ar livre. O presidente nunca baixou o tom contra Israel e os judeus, nem quis escutá-los. A Conib (Confederação Israelita do Brasil) pediu diversas vezes audiência ao presidente. Ele jamais recebeu Claudio Lottenberg e seus diretores. Simplesmente ignorou.

As palavras e sua força. Um estudo da Conib sobre antissemitismo no Brasil, mostrou que o país registrou 1.788 relatos de casos de antissemitismo em 2024, representando um aumento de 350% em relação a 2022. O dado mais preocupante, porém, não é só numérico. Ignorar este cenário, incluindo agressões físicas nas ruas, ameaças de extermínio, cartazes exaltando Hitler e explosões de discurso antissemita nas redes, é uma omissão no mínimo perigosa.

A comunidade judaica no Brasil está concentrada nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Em Pernambuco, teve papel relevante na cultura, medicina e na história do Recife. É integrada, democrática e pacífica, mas não tem merecido o devido respeito de quem foi eleito para governar para todos.

Enquanto nega audiência à Conib, o presidente mantém como conselheiro e chefe informal da nossa diplomacia o embaixador Celso Amorim, 82 anos, autor do prefácio de um livro que descreve o Hamas, organização considerada terrorista por Estados Unidos, União Europeia e ONU, como “ator político legítimo”. Mesmo depois do massacre de civis israelenses naquele dramático outubro de 2023, Amorim evita classificar o grupo como terrorista e segue alinhado à retórica da esquerda radical europeia, cujo ícone é seu amigo francês Jean-Luc Mélenchon, do partido França Insubmissa.

Amorim pratica diplomacia de importação de conflitos, rompendo a tradição brasileira de neutralidade. O risco é alto e o preço caro. Enquanto estimula o distanciamento dos Estados Unidos e da Otan, aposta num protagonismo do chamado Sul Global e dos Brics.

Nos últimos 120 anos, o Brasil esteve poucas vezes fora da zona de conforto da paz interna e não pode sair por aí comprando brigas dos outros, como faz com o Irã ou a Venezuela. Aonde querem chegar com isso? Como dizia Pepe Mujica, “o ódio acaba nos idiotizando, faz perder a objetividade”.

O embaixador sabe muito bem que a esquerda francesa usou a imigração muçulmana para se fortalecer. Desde Mitterrand, imigrantes oriundos de países muçulmanos, especialmente ex-colônias francesas, passaram a ter direitos, cidadania e voto. Isso explica o amor da esquerda francesa pelo islã e seu discurso de ódio aos judeus disfarçado de solidariedade aos oprimidos, como atesta o professor Pierre André Taguieff, diretor do Centro Nacional de Pesquisas da França, cavaleiro da Legião de Honra e um dos principais filósofos europeus da atualidade.

No seu livro “Antissemitismo”, Taguieff classifica de “antissemitismo progressista” críticas a Israel que, na prática, servem como pretexto para desumanizar judeus e legitimar movimentos violentos. A França, abrigando a maior comunidade judaica da Europa, tem vivido momentos de tensão com ataques a sinagogas e perseguição a pessoas nas ruas.

O estudo da Conib identificou que os picos de postagens antissemitas no Brasil coincidem com falas do presidente Lula: ao comparar a guerra em Gaza com o Holocausto, ao apoiar a ação da África do Sul contra Israel na Corte Internacional de Justiça e ao disseminar dados controversos sobre o conflito. Em janeiro de 2024, 57% das menções on-line sobre o tema tinham caráter antissemita.

Segundo a pesquisa Global 100 da ADL, sigla em inglês da Liga Antidifamação, 41 milhões de brasileiros adultos (26% da população) demonstram crenças antissemitas relevantes. Mais da metade acredita que judeus controlam o mundo dos negócios e 20% os responsabilizam por guerras globais.

Esses estereótipos, reciclados desde o século 19, voltaram a circular. Incrível é que, enquanto o antissemitismo se esparrama pelos corredores do poder em Brasília, dois judeus se destacam pelo silêncio: Roberto Barroso no comando do Supremo e Davi Alcolumbre na presidência do Senado.

Não se trata aqui de mera crítica à política externa ou de julgamentos, mas de fatos. Comparar Israel ao nazismo, relativizar o Hamas e o Hezbollah, silenciar diante da violência antissemita e ignorar a principal entidade judaica do país não são só atitudes diplomáticas: são sinais. Péssimos sinais. Tão ruins como a foto de Lula em Moscou misturado a uma trupe de ditadores decadentes.

A grande lição do “Pássaro Branco” é quando Sara diz a Julian que a verdadeira resistência começa com a coragem de enxergar o que está diante dos olhos, de chamar o mal pelo verdadeiro nome. Aprender a ver com os olhos de Hannah Arendt: “A origem do mal não reside numa malignidade inerente, mas na banalidade”. E jamais esquecer que o ódio começa com as palavras e, delas, o silêncio é cúmplice.



