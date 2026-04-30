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O sol inviolável de Van Gogh

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“Estou novamente como estava em Nuenen, quando fiz esforço vão para aprender música, já então percebia muito bem as relações que existem entre nossas cores e a música de Wagner”.

Vincent Van Gogh, 17 de setembro de 1888, em Cartas a Théo (LPM, Porto Alegre, 2010).
 
O sentir de Van Gogh frequentava dois estados de alma: ansiedade e calma. Na ansiedade, ele enxergava, no trabalho, o ocre vermelho, o verde tocado pelo cinza, contornos de negro, gerando angústia. Na calma, via um sol branco aureolado de amarelo caindo sobre o trigal, sulcos escalando a tela, uma série de colinas lilases. E a paz.

Entre uma e outra, ele ficava com a beleza. Porque tudo que ele tocava ficava belo. O céu, as estrelas, os trigais, seu quarto, seus azuis, sua ansiedade, sua calma. Em Van Gogh, a beleza impregna a tela. É origem e destino do seu cinzel.

Numa carta a Théo de abril de 1882, Vincent escreve: “As cores fundamentais são apenas três: vermelho, amarelo, azul. O alaranjado, o verde e o violeta são tons compostos” (pg. 78). A partir dessa definição cromática, ele inventou um planeta. Onde o uso de um tipo de pincéis fixou um estilo de pintar. E, aí, ele fundou sua república sensorial.

Mais adiante, na mesma carta, Vincent escreve: “Existe na pintura algo de infinito. Não posso lhe explicar mais que isso. Mas é uma coisa admirável para exprimir uma atmosfera. Existem nas cores coisas escondidas de harmonia e de contraste que existem por si próprias” (pg. 81).

Tais elementos ocultos, a harmonia e o contraste, produzem, em cada um de nós, sensações específicas. É a cor que instila a atmosfera. A atmosfera que se instala no ar. E é por nós absorvida. Passamos, então, a integrar uma cadeia de lealdade às cores. Ao estilo. Ao sentir. E, ao invés de reféns, somos condôminos. Em Auvers-sur-Oise. Onde o artista pintava.
Noutro trecho, ele diz: “Ainda pintei um estudo marinho, nada mais que um pedaço de areia, mar e céu cinza. Solitário. Às vezes, preciso desta solidão, onde não há mais que o mar cinza, com um único pássaro aquático e nenhum outro ruído, além do rumor das ondas” (pg.88).

O pintor não é um solitário. Ele é um ser solidário ao mundo. Às pessoas. À natureza. A todos os seres. Que compõem seu inverso pictórico. Que subscrevem sua linguagem. Que atenuam a ira entre os homens. Que trazem a saída da arte quando a realidade se torna insuportável. Sim, a arte é um valor em si, absoluto, como expressão do espírito. Mas será também um elo social, um vínculo, um despertar, um compromisso.

Em 6 de junho de 1888, Vicent, noutra carta, escreve: “Estou em Saintes-Maries, à beira do Mediterrâneo enfim. Passei uma noite à beira do mar na praia deserta, não foi alegre nem tampouco triste: foi belo. (...). No fundo azul do céu, as estrelas cintilavam claras, esverdeadas, amarelas, brancas, rosas, mais claras, adiamantadas como pedras preciosas, que para nós, mesmo em Paris, seria o caso de dizer: opalas, esmeraldas, lápis-lazúli, rubis, safiras” (pg. 217).

A tela no céu. O céu na tela. E o pintor consciente, mediador, semeando a feitura de um mundo mais apreciável. O artista mede. Na métrica das cores. E medeia. Na ética das coisas.

Mais adiante, em 15 de agosto, Vincent diz: “A pintura, no estado em que se encontra, promete tornar-se mais sutil, mais música e menos escultura. Enfim, promete a cor” (pg. 255).

Aqui, o pai da pintura alarga-se. E vira filho da grande Arte.
 

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