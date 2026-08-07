O tempo e a razão dos pais 

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Há textos que nos emocionam porque, na verdade, não falam apenas de pais. Falam do tempo. E o tempo é, talvez, o maior mestre da vida. Quando somos crianças, olhamos para nosso pai como um gigante. Ele sabe tudo. Resolve tudo. Protege de tudo. Aos nossos olhos, ele é quase um herói.

Depois crescemos. A adolescência chega carregada da ilusão de que sabemos mais do que aqueles que nos criaram. Os conselhos passam a parecer antigos. As recomendações soam exageradas. As preocupações parecem excesso de controle. Afinal, acreditamos que o mundo começou conosco. É uma fase natural da vida. Todo filho precisa construir sua própria identidade. Questionar faz parte do amadurecimento.

Com o passar dos anos, porém, a vida começa a fazer perguntas para as quais não existem respostas prontas. Perdemos pessoas que amamos. Enfrentamos decepções. Conhecemos o peso das responsabilidades, das contas, dos filhos, das escolhas difíceis e das renúncias silenciosas. É nesse momento que começamos a compreender nossos pais. Descobrimos que eles não tinham todas as respostas.

Descobrimos que também tinham medos, inseguranças e dúvidas. Percebemos que muitas vezes decidiram sem saber se estavam certos, apenas tentando fazer o melhor por aqueles que amavam. Talvez a maior descoberta da maturidade seja esta: nossos pais nunca foram perfeitos. Foram humanos. Erraram. Acertaram. Caíram. Levantaram. Abriram mão de sonhos para realizar os nossos. Trabalharam cansados. Dormiram preocupados. Fingiram força quando estavam frágeis.

Muitas vezes esconderam as próprias lágrimas para que nós não perdêssemos a segurança. E, sem percebermos, nos ensinaram muito mais pelo exemplo do que pelos discursos. Então chega uma idade em que, diante de uma decisão importante, pensamos: “Meu pai faria o quê nesta situação?” E, curiosamente, muitas das frases que um dia nos incomodavam passam a sair da nossa própria boca. Repetimos conselhos que jurávamos jamais repetir.

Descobrimos que a experiência tem um valor que nenhuma juventude consegue substituir. A grande verdade é que o tempo não prova que os pais estavam certos em tudo. O tempo apenas revela que havia, por trás de muitas palavras, algo muito maior do que razão: havia amor. E o amor de um pai quase nunca se manifesta em grandes discursos. Ele aparece no trabalho silencioso, na preocupação constante, no conselho repetido inúmeras vezes, no sacrifício que os filhos muitas vezes jamais chegam a conhecer.

Alguns têm a felicidade de ainda poder abraçar seus pais. Outros carregam apenas a saudade, as lembranças e uma vontade imensa de fazer mais uma pergunta, ouvir mais uma história ou agradecer por tudo aquilo que só compreenderam quando a vida lhes ensinou. Neste Dia dos Pais, a homenagem não é aos homens perfeitos, porque eles não existem. É aos homens que, com todas as suas limitações, fizeram o melhor que puderam.

Aos que erraram tentando acertar. Aos que ensinaram pelo exemplo, pela honestidade, pelo trabalho, pela dignidade e pelo amor silencioso. Se o seu pai ainda está ao seu lado, não espere uma data especial para dizer o quanto ele é importante. Sente-se com ele. Ouça suas histórias. Faça perguntas. Abrace-o demoradamente. O tempo passa depressa, e um dia perceberemos que aquilo que mais desejávamos era justamente o que sempre esteve ao nosso alcance: sua presença.

Porque a maior lição que a vida nos ensina é simples e, ao mesmo tempo, profundamente comovente: A maturidade não nos faz descobrir que nossos pais estavam certos em tudo. Ela nos faz compreender que, por trás de seus acertos e de seus erros, existia um amor tão grande que só conseguimos enxergar completamente quando também aprendemos o que significa viver.

Feliz Dia dos Pais. Que possamos honrar nossos pais não apenas com palavras, mas com gratidão, respeito e amor, enquanto ainda temos a bênção de tê-los ao nosso lado — ou, se já partiram, mantendo vivos seus ensinamentos em cada passo da nossa caminhada.





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