Dedico este artigo ao meu colega o gênio Isaac Newton, que sacou a lei da gravidade terrestre e explicou a dança divina dos astros em volta do Sol. Newton tinha telescópios nos olhos

MONTANHAS DA JAQUEIRA — O tempo voa, o tempo é um passarinho. O ano 2026 já pintou na tela. Previsão meteorológica: haverá chuva de canivetes e pancadas esparsas entre conservadores, conversadores e esquerdas em todo o território nacional. Neste Brazil de coração partido, os anistiados de ontem são contra a anistia aos opositores da seita vermelha, a menos que sejam os condenados por corrupção, tipo Cabral, que são tratados com todas as indulgências. As esquerdas querem sangrar e esfolar os adversários.



O Véio do Pastoril do Cordão Encarnado avalia as CNTPs – Condições Naturais de Temperatura e Pressão. Se entender que a canoa corre o risco de naufragar, arranja uma desculpa e pega o beco.



OoO



Quando o comissário Dirceu fala, a caterva vermelha para para pensar. Ele sabe das coisas. O comissário avisou que doravante os Estados Unidos estarão sempre presentes nas eleições presidenciais do Continente e haverá uma disputa feroz em 2026. Aliás, sempre estiveram. Ele citou o exemplo recente do TiChile onde o candidato da direita, José Antônio Kast, venceu a eleição e o avanço dos conservadores nas Américas e na Europa.

Dirceu preconiza uma revolução social no caso de Lula renovar o mandato.



OoO



O dado de realidade na geopolítica do poder é a “longa manus” dos Estados Unidos da América acima e abaixo da linha do Equador. A novidade é que a “longa manus” mudou de mão e agora está nas mãos do Imperador Donald Tramp, ele com sua obsessão em favor dos regimes conservadores e da direita.



OoO



A “longa manus” da CIA e da USAID amamentou com milhões de dólares os movimentos sociais de esquerda no ano eleitoral de 2022. Assim aconteceu no governo de Joe Biden, como parte da cultura transcontinental Woke de esquerda. A fonte secou e este é o pavor das esquerdas.



OoO



O libertário conservador Milei está sentado à direita do poderoso imperialista Donald Tramp. As hostilidades de Milei ao guru da seita vermelha inviabilizam diálogo entre as partes. A Argentina divide com o Brazil a hegemonia geopolítica na América do Sul. A iminente debacle da Venezuela resulta em viés de alta para a direita.



OoO

De grão em grão, ou de grau em grau, a revolução social adota o modelo da teoria do sapo cozido. Colocado de início numa panela com água fria, depois com água morna, o sapo nem percebe quando a temperatura vai aumentando até a fervura. Quando desperta já está sendo cozido. De canetada em canetada a revolução socialista vai sendo implantada.



OoO



A ditadura de Cuba, mais longeva do Continente desde 1959, e a ditadura Chavez-Maduro na Venezuela, desde 1999, cumprem a missão histórica de implantar a miséria absoluta em suas nações. Com o produto do roubo do petróleo, Maduro tornou-se um bandoleiro multimilionário e o povo da Venezuela foi condenado à indigência. O triunfo do comunismo é degradar as Nações. Se o inferno existisse, seria pouco para os ditadores facínoras Fidel Castro, Hugo Chávez e Nicolás Maduro.



Adelante em 2026, galera!







___

