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Todo empreendedor conhece a sensação: o dinheiro do começo acabou, as vendas ainda não sustentam a empresa e a conta chega todo mês, pontual. Os americanos deram a esse período um nome dramático, vale da morte. Nele, a maioria das empresas novas fica pelo caminho. As estatísticas divergem conforme o critério, mas todas apontam para o mesmo lado. Algo como 20% dos negócios fecham em dois anos, cerca de metade não chega ao quinto ano, e em certos levantamentos o índice de fracasso de startups (empresas iniciantes de base inovadora) passa de 75%. O que mais me chama atenção, porém, é o motivo. Quando se pergunta aos fundadores por que quebraram, a resposta mais comum é a falta de mercado: o produto que ninguém queria comprar. A falta de dinheiro vem em segundo lugar. O caixa vazio, quase sempre, é apenas o sintoma. A doença começou antes, quando alguém se apaixonou pela própria ideia e esqueceu de perguntar ao cliente se ela fazia sentido.

Há outra constatação incômoda: dinheiro de investidor não protege ninguém. Empresas com aporte costumam culpar o dinheiro pelo fracasso mais do que as que nunca receberam um centavo, porque o capital eleva o gasto mensal e o gasto elevado encurta o fôlego. Quem cresce antes de vender está apenas acelerando em direção ao precipício. Agora, olhemos para o Brasil real, o do interior. Aqui quase ninguém tem fundo de investimento batendo à porta. O crédito é caro e burocrático, o ciclo de venda é longo e o cliente costuma ser desconfiado, com razão, porque já viu muita promessa desaparecer. Isso pode parecer desvantagem, e em parte é. Mas o sertanejo conhece uma lição que o Vale do Silício custa a aprender: quem vive em terra árida aprende a fazer a água render.

O empreendedor do sertão nordestino não tem o luxo de queimar caixa, então é obrigado a vender primeiro, gastar pouco e sobreviver de verdade. É por isso que, a quem atravessa essa fase, eu daria poucos conselhos, todos simples. Venda antes de construir, nem que seja uma primeira venda pequena, porque ela vale mais que mil pesquisas. Transforme custo fixo em custo variável sempre que puder. Saiba, em meses, quanto tempo o seu caixa resiste, e trate esse número como o relógio mais importante da empresa. Escolha sócios que complementem você, não que repitam você, pois estudos mostram que empresas com cofundadores sobrevivem mais. E não tenha vergonha de pedir ajuda a mentores, parceiros e a quem já passou por isso. O vale da morte não é uma sentença, é um filtro. Separa quem tem disciplina de quem tem apenas entusiasmo, e quem o atravessa sai dele mais forte, mais enxuto e mais perto do cliente. No sertão, aprendemos que a seca passa para quem sabe guardar água. Nos negócios, vale a mesma regra.

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*Advogado, escritor e autor dos livros "Demita Seu Chefe e Vá Empreender" e "O Poder das Mulheres Empreendedoras"



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