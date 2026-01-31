O valor de um bom conselho

A- A+

“Conselho, se fosse bom, não se dava, vendia-se” — quem nunca ouviu esse velho ditado? Mas o ditado tem umprobleminha, justamente na palavra “conselho”. Porque, muitas vezes, o que se oferece não é orientação, mas palpite. Ou pior: intromissão. Uma opinião não solicitada, vinda de quem não tem repertório para guiar ninguém, realmente vale pouco. Ou nada.

Mas e quando é o oposto? Ou seja: quando buscamos, de forma consciente, a instrução de alguém altamente qualificado, alguém que admiramos, em cujo discernimento confiamos, e que já enfrentou os dilemas que hoje tentamos decifrar. E se esse alguém for um profissional de agenda disputada, um desconhecido ocupado, mas cuja trajetória nos inspira?

Nesse caso, para além de ter (muito) valor, o conselho passa, muitas vezes, a ter preço. O tempo de alguém experiente em geral é caro. E ainda que estejamos dispostos a investir, nem assim é garantido que o “conselheiro ideal” estará disponível ou interessado em nosso problema. Porque, mais do que seu tempo, ele também transferirá ao outrosua experiência, erros e acertos.

É verdade que há mentorias espontâneas no ambiente de trabalho. Muitas empresas promovem programas internos que conectam líderes experientes a talentos em ascensão.

Fora dali, também é possível encontrar mentores voluntários em associações profissionais ou redes de alumni, que compartilham tempo e conhecimento como forma de retribuição à comunidade.

Ainda assim, salvo quando o mentor se oferece para doar seu tempo, receber um bom conselho ou ter alguém que acenda luzes no nosso caminho costuma ser um investimento. Programas estruturados de mentoria organizacional, segundo a Sociedade Brasileira de Desenvolvimento Comportamental, podem custar de R$ 1.500 a mais de R$ 30.000, variando conforme a duração, a senioridade do mentor e o escopo de acompanhamento.

Já dolado do mentorado, os motivos para investir nesse tipo de orientação são muitos. Alguns deles mais recorrentes:

Transição de carreira: executivos que deixam o mundo corporativo para empreender e buscam quem já percorreu esse caminho.

Novas responsabilidades: profissionais recém-promovidos que precisam desenvolver habilidades políticas e de influência.

Reposicionamento de marca pessoal: quem deseja ingressar em conselhos de administração ou se tornar referência em seu setor.

Crises de propósito ou estagnação: pessoas experientes que sentem que “pararam de crescer” e precisam redefinir rumo e ambição.

Nesses e em todos os demais casos, o mentor não entrega uma solução pronta. Atua como espelho e, ao mesmo tempo,provocador e guia. Compartilha vivências, amplia perspectivas, abre possibilidades e ajuda o mentorado a encontrar suas próprias respostas. É aí que se distingue mentoria de consultoria.

O consultor é contratado para resolver um problema: faz diagnóstico, propõe estratégia, plano de ação e, muitas vezes, o executa. Já o mentor não assume o problema. Ele ajuda o outro a evoluir para que seja capaz de resolvê-lo. A mentoria é um processo de formação e reflexão estratégica; a consultoria, uma entrega técnica.

Mais que orientação, mentoria é tempo compartilhado com propósito: é quando a experiência de um se transforma no atalho do outro, sem fórmulas prontas e com vivência aplicada. Mas, como na consultoria, com método e preparo. O mentor não caminha pelo mentorado, mas abre um mapa à sua frente. Quando isso acontece, a jornada deixa de ser tentativa e erro para se tornar aprendizado e direção.





