O varejo brasileiro e suas dificuldades

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O varejo brasileiro vive hoje um dos seus maiores paradoxos: é um dos setores que mais emprega, mas, ao mesmo tempo, enfrenta enorme dificuldade para atrair e reter profissionais. Esse cenário não é fruto de um único fator, mas de uma combinação de questões estruturais, econômicas e sociais que precisam ser analisadas com equilíbrio e responsabilidade.

Em primeiro lugar, é inegável que o setor ainda carrega uma imagem pouco atrativa. Jornadas extensas, como o modelo 6x1, pressão constante por metas, trabalho aos finais de semana e feriados, além de remuneração muitas vezes pouco competitiva, acabam afastando principalmente os mais jovens. Trata-se de uma geração que valoriza mais qualidade de vida, propósito e flexibilidade, elementos que o varejo, em muitos casos, ainda não conseguiu oferecer de forma consistente.

Esse desalinhamento entre expectativa e realidade tem impacto direto na empregabilidade. O jovem de hoje não busca apenas um emprego, mas uma experiência de trabalho que faça sentido. Quando o setor não consegue comunicar oportunidades de crescimento, aprendizado e reconhecimento, perde espaço para outras áreas, para a informalidade ou para o empreendedorismo, caminho que vem se consolidando como uma alternativa cada vez mais desejada por essa nova geração, que busca autonomia, flexibilidade e possibilidade de ganhos mais alinhados ao seu esforço.

Outro ponto sensível é o papel dos programas de assistência social. Há um debate recorrente sobre se esses benefícios desestimulam a entrada no mercado formal. É preciso cautela nessa análise. Embora, em alguns casos, possa haver um efeito indireto na decisão individual, especialmente quando o salário oferecido é muito próximo do benefício, o problema central continua sendo a baixa atratividade das vagas disponíveis. Ainda assim, é importante refletir que políticas assistenciais não devem ser perenes por natureza. Elas cumprem um papel fundamental de proteção social, mas precisam estar associadas a estratégias de transição para a autonomia financeira, incentivando a qualificação e a inserção produtiva no mercado de trabalho.

Além disso, há uma questão estrutural ainda mais profunda: a deficiência na educação básica. O varejo, que muitas vezes é porta de entrada para o primeiro emprego, acaba absorvendo uma mão de obra que chega com lacunas importantes em formação básica, comunicação, raciocínio lógico e até comportamento profissional. Isso exige das empresas um esforço adicional em capacitação, aumentando custos e impactando a produtividade no curto prazo.

Esse conjunto de fatores gera um ciclo difícil: vagas pouco atrativas afastam candidatos, quando há contratação, a baixa qualificação exige mais investimento; a alta rotatividade impede a consolidação de equipes; e por fim, a produtividade e os resultados ficam comprometidos.

Diante desse cenário, o caminho não está em apontar culpados, mas em construir soluções. O varejo precisa, de forma urgente, se reposicionar como empregador. Isso passa por rever modelos de jornada, investir em planos de carreira mais claros, oferecer capacitação contínua e criar ambientes de trabalho mais saudáveis e respeitosos.

Ao mesmo tempo, é fundamental que haja um esforço conjunto entre setor privado e poder público para melhorar a qualidade da educação básica e incentivar a qualificação profissional. Programas assistenciais devem continuar cumprindo seu papel de proteção, mas com foco em não se tornarem permanentes, e sim instrumentos de apoio temporário que estimulem a independência econômica.

Paralelamente, é preciso reconhecer e incentivar a vocação empreendedora crescente entre os jovens, criando um ambiente mais favorável para quem deseja empreender, sem que isso signifique o enfraquecimento do mercado formal, mas sim sua complementação.

O desafio é grande, mas também é uma oportunidade. O varejo que entender essa transformação e se adaptar primeiro não apenas resolverá seu problema de mão de obra, mas também ganhará em competitividade, inovação e sustentabilidade. No fim das contas, valorizar pessoas seja como colaboradores ou como empreendedores, não é apenas uma questão social, mas uma estratégia inteligente de desenvolvimento econômico e de negócio.





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