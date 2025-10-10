O verdadeiro presente da infância: o brincar com sentido

A- A+

Em tempos em que a infância tem sido atravessada por telas, algoritmos e apelos consumistas, é urgente resgatar o que realmente importa: o tempo vivido com amor, a escuta atenta, o olhar presente e, sobretudo, o brincar com significado. À luz da cosmovisão cristã, entendemos que as crianças são bênçãos do Senhor (Salmo 127:3) e, por isso, merecem ser cuidadas com intencionalidade, carinho e presença verdadeira.

O Dia das Crianças não deve ser apenas sobre presentes embrulhados em papéis coloridos, mas sobre o presente mais valioso que podemos oferecer: nossa presença, guiada pelo amor de Cristo. O tempo que dedicamos aos pequenos, com atenção e afeto, reflete o próprio cuidado de Deus por nós.

Na Educação Infantil do Colégio Presbiteriano Mackenzie Agnes, compreendemos que brincar é mais do que uma simples atividade, é uma linguagem que revela o coração da criança e sua forma de interagir com o mundo que Deus criou. Brincamos, sim, mas sempre com propósito pedagógico fundamentado em princípios cristãos. Cada jogo, faz-de-conta ou construção com blocos carrega um propósito: desenvolver habilidades, estimular a criatividade, promover vínculos e, acima de tudo, respeitar o tempo da infância, conforme o plano de Deus para o desenvolvimento de cada um.

A ludicidade é nossa aliada. Cremos que aprender brincando é uma das maneiras mais naturais e eficazes de adquirir conhecimento durante a infância. Por isso, nossas propostas pedagógicas são cuidadosamente elaboradas para envolver, encantar e ensinar, sempre com uma visão cristocêntrica. Quando a criança brinca, ela experimenta, descobre, formula hipóteses, resolve conflitos e constrói saberes que levará para a vida, e que podem ser usados para a glória de Deus.

Esse processo não acontece isoladamente. Escola e família caminham juntas, como uma comunidade de fé. Por isso, encorajamos os responsáveis a dedicarem tempo de qualidade aos seus filhos, tempo verdadeiro, sem distrações, com escuta e presença. São esses momentos que alimentam a memória afetiva e espiritual das crianças e que, no futuro, serão lembrados com amor, gratidão e, quem sabe, como reflexo do cuidado de Deus em suas vidas.

Neste Dia das Crianças, que tal trocar o brinquedo mais caro por uma tarde no parque, uma história contada com emoção, ou uma conversa tranquila e sem pressa? Que tal oferecer à criança o que ela mais deseja: você, presente de corpo, mente e coração, como Cristo está sempre presente conosco?

A infância é breve, mas suas marcas são eternas. Que possamos, juntos, proteger, valorizar e celebrar essa fase tão preciosa, com menos consumo e mais comunhão, com menos pressa e mais presença, com menos coisas e mais significado. Que cada gesto de amor vivido hoje seja uma semente de fé e esperança para o amanhã.





___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.



Veja também