O Vermelhão foi abduzido pelos Marcianos a mando de Musk

MONTANHAS DA JAQUEIRA – Um figurão de Brasília, podre de rico, aliás, mais podre do que rico, amigo do peito do guru vermelho, queria falar com o Vermelhão.

-- Ô de casa! Eu quero falar com meu amigo do peito o guru da seita vermelha. – Ô de fora! Ele está proibido de falar sobre política. Só está liberado para assistir ao programa de Chacrinha, o Repórter Esso, a Copa do Mundo de 1954, o Concurso de Miss de Marta Rocha (aliás, eu sempre fui admirador de Marta).

OoO

O amigão contou que o Véio foi capturado por um grupo que o impede de fazer política. É tudo muito estranho. Eu consultei os astros e decifrei o mistério. Seguinte:

Tudo indica que o Véio do Pastoril Encarnado foi abduzido por alienígenas de um disco voador, a mando de Elon Musk, para transportá-lo até Marte, o planeta vermelho, a bordo do foguete Starship. Eu mesmo às vezes ouço vozes estranhas na madrugada me convidando para fazer turismo em Marte, com tudo pago. Tô fora porque me contaram que no planeta vermelho só tem comunista. O Véio do Seita Vermelha vai implantar uma célula comunista em Marte.

OoO

Depois de fazer transplante de cérebro, o Véio do Pastoril do Cordão Encarnado perdeu os encantos aqui neste Planeta. Disse que está sendo perseguido por Trump. Na verdade, ele padece da síndrome da fadiga dos materiais. Enferrujou. E também de mau-olhado de 210 milhões de brasileiros. Contrataram um marqueteiro para resolver o problema. Mas, o marqueteiro não resolve nada. Deveria ter contratado uma personal benzedeira para curar o mau-olhado. Não tem marqueteiro que dê jeito na ferrugem do esqueleto ou no mau-olhado.

O papaizinho eu tenho 95 anos de idade e estou em plena forma meta-física.

OoO

O problema é dos juros, inflação e custo de vida. O Véio disse que se não tem picanha, devemos comer pelanca. Pelanca tem muita sustança. Ao invés de suco de laranja, suco e caldo de batata.

Noutros tempos, quando ainda havia fome no BR, o saudoso cantor Gilberto Gil cantou a pedra: “Fui passear na roça/ encontrei Madalena/ sentada numa pedra/ comendo farinha seca.// Madalena chorava sua mãe consolava dizendo assim/ “Pobre não tem valor/ pobre é sofredor/ e quem ajuda é o Senhor do Bomfim”.

Agora os artistas são consolados pela Lei Rouanet e ficam caladinhos diante do arbítrio. Eu não bato palmas para essa gente.

A mundiça vermelha disse que o Bolsa Família acabou com a fome no BR e o pai dos pobres vai acabar com a fome no mundo, com o dinheiro da censura da USAID, aliás, com o dinheiro da ajuda humanitária da USAID.

OoO

Haverá sempre gravidez de inflação porque o governo emprenha despesas com muitas facilidades. São 37 ministérios, cada um mais fogoso em consumir recursos. Reduzir ministérios, nem pensar. Tampouco se cogitar cortar ou reduzir as viagens internacionais da cuidadora.



* Periodista, escritor e quase poeta.



