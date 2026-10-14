O vício da adrenalina e a morte do descanso

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Quem viveu as tardes de domingo das décadas de 1980 ou 1990 certamente guarda na memória a sonoridade de um tempo sem urgências.

Deitar na rede da varanda, olhar o horizonte vago sem a paisagem atual dos inúmeros arranha-céus, simplesmente sem fazer absolutamente nada ou ainda, passar horas jogando conversa fora com os vizinhos no portão não gerava remorso. O tédio não era um defeito de fábrica; era o combustível necessário para a mente desacelerar.

Hoje, transformamos o descanso em pecado capital. Na era da eficiência obsessiva, até o lazer precisa ser "produtivo". Se o sujeito sai para uma caminhada, escuta um podcast em velocidade dobrada para "ganhar tempo"; se viaja, precisa registrar o momento como se a pausa exigisse uma prestação de contas ao público, seguidor. A mente moderna não tolera o silêncio e repudia a pausa.

Essa busca frenética por preencher cada segundo produziu um fenômeno curioso, sobre o qual debrucei minhas reflexões ainda nos tempos de academia, no curso de Direito: a proliferação das pessoas movidas estritamente à pressão.

Observe ao seu redor. Uma parcela expressiva dos profissionais de hoje tornou-se viciada no desespero da última hora. São pessoas que procrastinam tarefas simples até o limite do suportável, pois desaprenderam a agir no estado de calma. Necessitam da espada de Dâmocles sobre a cabeça, do cronômetro regressivo e da proximidade fatal do prazo de protocolo para que o cérebro finalmente engate a marcha. A tranquilidade as paralisa; a urgência as mobiliza.

O problema é que produzir sob o impacto do pânico não é eficiência, é vício em adrenalina. Ao condicionarmos nossa capacidade de realização ao pavor do prazo estourado, assassinamos a paciência, o capricho e a reflexão profunda. Criamos executores de incêndios, não pensadores.

Não se trata de saudar a preguiça, mas de resgatar a lucidez. As melhores ideias, a clareza para resolver problemas complexos e a própria saúde mental nascem no espaço livre da mente, não no desespero dos minutos finais.

Produzir sob a constante ameaça do relógio tem um custo invisível, mas cumulativo. Adoecemos silenciosamente enquanto cobrimos o desespero com a máscara da eficiência. Burnout, crises de ansiedade e noites mal dormidas tornaram-se os troféus amargos de quem só consegue agir no limite.

Não há inteligência emocional que resista a uma vida vivida em modo de emergência e viver com a corda no pescoço cobra juros altíssimos da nossa saúde. Corpos exaustos, mentes ansiosas e consultórios cheios são o resultado direto de uma rotina que confunde produtividade com automutilação emocional. Adoecemos porque esquecemos que o organismo não foi feito para funcionar em estado de catástrofe iminente.

As decisões mais lúcidas e os pensamentos mais nobres nascem na calma, não no desespero da undécima hora. Antes que a vida nos passe uma sentença definitiva e sem prorrogação de prazo, precisamos resgatar a coragem de desacelerar.



* Advogado especializado em Direito do Trabalho, consultoria empresarial, mediação, conciliação e arbitragem.



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