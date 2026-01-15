Obrigado, Padre Pedro Rubens!

A- A+

Amanhã, Pe. Pedro Rubens entrega o cargo de reitor da Universidade Católica de Pernambuco, missão que recebeu em 17 de janeiro de 2006, quando iniciou seu primeiro mandato, renovado por quatro vezes (2010, 2014, 2018 e 2022), completando cinco mandatos.

No entanto, a relação dele com a Unicap remonta aos anos de 1988 e 89, quando se formou no curso de Licenciatura em Filosofia, enquanto, ainda no itinerário rumo ao sacerdócio, realizou no Recife a etapa que, na formação dos jesuítas, é chamada de magistério, isto é, período em que o jovem jesuíta entre os bacharelados em filosofia e teologia, trabalha numa obra apostólica da Companhia Jesus. No caso de Pe. Pedro, essa obra foi o saudoso Colégio Nóbrega, onde ele fez parte da equipe responsável pela formação cristã dos estudantes que, àquela época, faziam o ginásio e o segundo grau (hoje: fundamental 2 e ensino médio).

Nessa época, ele também atuava nos finais de semana na Paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, no bairro Mustardinha, onde interagia principalmente com os jovens, sendo um bom companheiro de pastoral do Pe. Jaime Trudell, também jesuíta e professor da Unicap, que desempenhou a função de pároco por muitos anos naquela comunidade.

Desse modo, quando Pe. Pedro iniciou sua missão como Reitor da Unicap em 2006, ele já tinha um bom conhecimento do Recife e do seu povo, mas certamente a função de liderar a Unicap foi vivenciada como uma novidade e, principalmente, como um desafio constante.

Certamente ele próprio nos brindará um dia com a escrita das memórias desses vinte anos como gestor principal da Unicap. Gostaria de recordar apenas um fato como expressão de reconhecimento e gratidão.

Em 2006, aconteceu um evento emblemático e simbólico que exprime muito bem o quanto Padre Pedro é alguém criativo e envolvente no modo como exerce a liderança: o jardim contíguo à biblioteca e ao bloco G – maior área verde da Unicap – era de uso restrito, todo cercado por grades. A comunidade só tinha acesso a ele através da contemplação ou em pouquíssimas ocasiões durante o ano, das quais só poucas e seletas pessoas participavam.

Padre Pedro decidiu retirar as grades e abrir o jardim para a livre circulação das pessoas. Cezar Cerqueira, poeta e professor de estatística da Unicap, poema “O Jardim”, soube muito bem exprimir o significado desse gesto do Padre Pedro: “O jardim / Nos faz exercitar / Nossa utopia / Enxergar ao derredor / Nossa “circunstância” / Olhar para dentro e fora de nós” (2021, p.96).

Padre Pedro parte para um ano de pós-doutorado na França, com períodos na Espanha e Itália. Ao mesmo tempo que lhe desejamos os melhores augúrios, esperamos que ele continue a ser um exercitador da utopia e nos ajude a agir dentro e fora de nós, em vista de uma educação e um mundo onde misericórdia e verdade se encontrem e justiça e paz se abracem (cf. Salmo 85,11).





