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Essa era uma das criações do genial Nelson Rodrigues: óbvio ululante. Aquilo que era tautológico. Que todo mundo sabe que existe. Mas que parte da população não enxerga. Ou nega. Entre 1967 e 1968, o Globo publicou crônicas que, depois, foram reunidas em livro. Com tal título. Ao ler qualquer das crônicas, percebe-se o gênio de Nelson. Senão, veja: “O trágico de nossa época, do Brasil atual, é que o idiota mudou até fisicamente. Não faz apenas o curso primário como no passado. Forma-se. Sabe. Põe os melhores ternos, as melhores gravatas, os sapatos mais impecáveis. Nas recepções do Itamaraty”. O texto tem mais de cinquenta anos.

Agora, substitua Itamaraty por Supremo Tribunal Federal – STF. E substitua ternos, gravatas e sapatos por contratos, viagens e pedidos de ajuda. Todos sabemos de que se trata. Mas o silêncio integrou-se ao ritual das sessões da Corte. E cada um dos dois grupos, em que se divide o Supremo, mobiliza armas até os dentes. O óbvio ululante é parte do ar que se respira ali. Mas ninguém o vê. Todos o ocultam.

O povo brasileiro está desencantado. Nunca vi uma eleição tão (des)emocionada. Sem entusiasmo. Porque há desesperança no país. E descrédito nos dois principais candidatos. Tanto que o nome de Augusto Cury, do Avante, pulou para o terceiro lugar. Com 11% de opção. Por quê? Por duas razões: a primeira razão é que ele não agride os adversários. Não cai no jogo da violência política que domina o mercado. A segunda razão é ele se expõe, mostra, apresenta. E diz a que veio.

Ora, é aí que ocorre o encontro entre eleitor e candidato. O eleitor brasileiro está buscando. O quê? Pacificação. Quer disponibilidade para cooperar. Quer capacidade de fazer. E Augusto Cury é a novidade do pedaço. Legítimo outsider. Oportunidade de pactuar. Ao invés de brigar.

Esse encontro entre eleitor e candidato ocorre porque a rejeição a Lula está ao redor dos 40%. E a rejeição ao nome de Flávio Bolsonaro é superior a 40%. São nomes cuja polarização retroalimentam o crescimento de ambos. Por isso, Lula precisa de Flávio Bolsonaro como seu adversário. Porque Flávio é o adversário mais frágil para Lula enfrentar. As viúvas de Tarcísio de Freitas ficam pensando o quanto de possibilidade de vitória Bolsonaro jogou fora. Ao optar pelo nepotismo do filho.

Pense, a construção de Brasília foi ideia de outro gênio brasileiro: Juscelino Kubitschek. O que inspirou seu propósito foi interiorizar gestão e investimentos. Objetivos que foram alcançados. Brasília consolidou-se. Como obra-prima de arquitetura contemporânea. Merecendo de André Malraux, então ministro da Cultura de De Gaule, a frase: “Vocês construíram a cidade do futuro”. Um belo futuro. E pouco espírito público. Porque, à medida que a cidade foi criando raízes, as árvores geraram uma cultura de promiscuidade. De patrimonialismo. Misturando interesses privados e projetos públicos.

Tal cultura distorcida infiltrou-se na burocracia. E os estamentos da máquina administrativa foram sendo devorados pela ambição de consultores, advogados, e suas famílias. A fronteira da ética foi sendo ultrapassada. E o exercício das atividades profissionais não respeitou mais os limites de elos familiares. Está tudo na “Oligarquia do poder", de Joaquim Falcão. O caso envolvendo o Banco Master e ministros do STF é o óbvio ululante. Nelson Rodrigues não imaginou que se chegasse a tanto.





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