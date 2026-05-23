Olhar de meteorologista

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Quando criança, associava o uso de óculos à velhice ou à cegueira. Para minha cabeça, era difícil compreender que os olhos humanos pudessem sair de fábrica com defeito. Havia apenas uma exceção conhecida: a miopia, identificada pelas lentes “fundo de garrafa”, indispensáveis para enxergar de longe. Já perto dos dezoito ou dezenove anos comecei a usar óculos. Grau pequeno de um lado, maior do outro. Um prenúncio.

Muito tempo depois, devido à visão embaçada e à opacificação do cristalino, substituí o original por um artificial. Ganhei uns vinte e cinco anos de visão. Lia até sem óculos. Com o passar do tempo, porém, voltei a frequentar consultórios de oftalmologistas, fazer exames, trocar lentes e ouvir diagnósticos cada vez menos animadores.

Dos sentidos que possuo - cinco? seis? - a visão sempre me pareceu o mais importante. Entristece perceber a dificuldade crescente para ler um livro, uma revista ou até uma bula de remédio. No celular, aumentei o tamanho das letras. Outro dia, recebi um presente: o patrocínio de uma consulta gratuita com um bambambã da oftalmologia em São Paulo. Agradeci a generosidade, mas a passagem aérea custava três vezes mais que a consulta. Sugeri, sem sucesso, a inversão do patrocínio. Descartada a hipótese, pensei em recorrer à Santa Luzia. Desisti. Ela certamente anda ocupadíssima com casos mais graves. Seria egoísmo da minha parte.

Sempre me lembro de um episódio contado por Nelson Rodrigues. Aos seis anos de idade, ouviu quatro cegos tocando violino e ficou convencido de que tocavam exclusivamente para ele. A cena o perseguiu pelo resto da vida, misturando fascínio e pavor diante da cegueira. Anos depois, a memória ganhou contornos trágicos: uma de suas filhas nasceu cega. O livro A menina sem estrela foi uma homenagem a ela (1).

Talvez por isso certas músicas tenham passado a rondar minha cabeça como velhas amigas solidárias, cochichando: “fica frio, Zé”:

“Ai, ioiô,

eu nasci pra sofrer.

Fui olhar pra você,

meus zoinho fechou...” (2)

Ou então:

“Esse seu olhar

quando encontra o meu

fala de umas coisas

que eu não posso acreditar” (3)

E inevitavelmente:



“Meu amor, juro por Deus

que a luz dos olhos meus

já não pode esperar...” (4)

Às vezes até George Harrison aparece:

“Olho para vocês todos e vejo o amor adormecido aí,

enquanto meu violão chora suavemente...” (5)



Claro que cantarolar músicas não vai resolver meus problemas de visão. Ainda assim, comecei a acompanhar, com interesse quase meteorológico, os avanços da oftalmologia. Como quem observa mapas do tempo à procura de sinais de melhora no horizonte. Já existem microchips implantados sob a retina, óculos com câmeras capazes de transformar luz em sinais elétricos para o cérebro, lentes que ajustam o foco em segundos e cirurgias de catarata que duram menos que um cafezinho. Cientistas espalhados pelo mundo parecem travar uma corrida silenciosa contra a cegueira.

Muitas dessas tecnologias ainda estão em fase de testes, mas prometem chegar ao mercado em poucos anos. O problema é que provavelmente custarão o equivalente a um Chevette bem conservado ou a um Fusquinha nostálgico. Além disso, o candidato precisará passar por avaliações rigorosas e seguir manuais de comportamento quase militares. Até para enxergar será necessário merecimento.

Soube também - não sei se é verdade - que em algum desses países de olhos puxadinhos desenvolvem aparelhos capazes de detectar mentiras apenas observando o movimento dos olhos. Um dos objetivos seria lançar a novidade rapidamente no Brasil. Mercado consumidor não faltaria. O potencial é enorme.

Outro grupo trabalha em lentes capazes de ver as pessoas “como nasceram”, independentemente das roupas. Pelo que li, as pesquisas avançam com a colaboração involuntária de moças que desfilam quase sem roupa em palcos e passarelas o que, convenhamos, facilita bastante o trabalho científico. Pode ser exagero. Pode ser invenção. Pode ser verdade. Quem viver, verá.

(1) Memórias: a menina sem estrela, 1967, Editoras Agir/ Nova Fronteira

(2) "Ai, Ioiô" (também conhecida como "Linda Flor" ou “Yayá”, "Iaiá"), música do maestro Henrique Vogeler, letra Luiz Peixoto e Marques Porto.

(3) Maestro Tom Jobim

(4) Vinícius de Moraes

(5) "While my guitar gently weeps", escrita por George Harrison e lançada em 1968 pelos Beatles no álbum branco Beatles.





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