OMT inaugura escritório no Rio de Janeiro

A Organização Mundial do Turismo – OMT é sediada em Madrid. Trata-se de uma agência especializada da organização das Nações Unidas. Foi concedida em 1925 em Haia, Holanda e após a Segunda Guerra Mundial passou a ser chamada União Internacional de Organização Oficiais de Viagens. Em1946, a Organização Mundial do Turismo teve, efetivamente, seu inicio com a realização do I Congresso Internacional de Organizações Nacionais de Turismo que aconteceu em Londres, Inglaterra. Atualmente, a OMT tem 158 países-membros que incluem sete territórios e mais 400 associados que representam o setor privado. Para se ter uma ideia da importância da abertura da sede no Rio de Janeiro, o único escritório que existe no mundo, no momento, fica na Arábia Saudita.



O escritório do Rio de Janeiro foi inaugurado no último 14 de dezembro do ano passado. É a primeira sede da Organização Mundial do Turismo nas Américas. Ele terá a abrangência de influência para toda a região das Américas e do Caribe. A OMT foi instalada num prédio edificado no centro histórico do Rio de Janeiro, próximo ao Centro Cultural Banco do Brasil e da Igreja da Candelária, na Presidente Vargas. Ocupará todo um andar com cerca de 500 m² de um imóvel cedido pelo Sistema Fecomercio.

Vale lembrar que entre os objetivos da Organização Mundial do Turismo estão aqueles de diminuir a pobreza e favorecer o desenvolvimento sustentável. É a promoção e o desenvolvimento do turismo contribuindo com à expansão econômica, à compreensão internacional, à paz, à prosperidade, o respeito universal, à observação dos direitos e das liberdades humanas sem distinção de raça, língua ou religião. São metas estatutárias.



Por isso, a OMT tem no desenvolvimento sustentável do Turismo um dos seus maiores focos. A organização encoraja a aplicação do Código de Ética do Turismo.



Para que o escritório da capital fluminense se tornasse realidade tudo começou em dezembro de 2021 durante a realização da 24ª Assembleia da OMT, em Madrid quando o Brasil foi eleito para sediar a unidade das Américas. A escolha da cidade do Rio de Janeiro como sede, aconteceu durante a realização de 25ª Assembleia Geral na cidade de Samarcanda, no Uzbequistão, em 19 de outubro de 2023. Fato é que foi importantíssimo para o nosso turismo. Foi básico para o Brasil. Fundamental para o nosso Rio de Janeiro. Vamos sair da eterna barreira dos seis milhões de turistas estrangeiros/ano. Se espera agora, pelo menos oito milhões em até dois anos.



A OMT acredita no nosso potencial. O Rio é protagonista.



A abertura do escritório no Brasil foi prestigiada com as presenças do Secretário Geral da OMT, Zurab Pololikashvili, do Ministro do Turismo, Celso Sabino, do Presidente da Embratur, Marcelo Freixo, do Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, além de uma comitiva procedente da Espanha e tendo em vista a abrangência regional do escritório na capital fluminense, ali estavam, também, representantes dos Ministérios do Turismo do Paraguai, do Uruguai e do Chile.



“Quando o Rio cresce, o Brasil cresce junto” foram as palavras de Marcelo Freixo, Presidente da Embratur em seu discurso na solenidade de inauguração da OMT-Rio de Janeiro.



