Onda de calor e mudanças de temperatura: cuidados com a saúde dos ouvidos, garganta e nariz

Com a chegada de mais uma onda de calor, é importante dedicar atenção especial aos cuidados com a saúde do nosso corpo. Além da subida nos termômetros, mudanças bruscas de temperatura, como as chuvas repentinas que atingem o Recife vez ou outra também podem afetar áreas como ouvido, garganta e nariz, exigindo medidas preventivas e cuidados adequados.

É comum vermos um aumento de atendimentos nas emergências médicas para casos de resfriados, sinusite, irritações na garganta e outros problemas sazonais causados nesse período. Durante os meses mais quentes, é fundamental manter-se bem hidratado. A água ajuda a manter as membranas mucosas do nariz e da garganta úmidas, o que é essencial para prevenir ressecamentos e irritações.

O calor muitas vezes também traz consigo um aumento na quantidade de pólen e outros alérgenos no ar, o que pode desencadear reações alérgicas. Também é preciso ficar atento à poeira e outras substâncias. Mantenha uma rotina de higiene adequada para evitar o acúmulo de sujeira e bactérias nas áreas do nariz, garganta e ouvidos. Isso inclui lavar as mãos frequentemente e limpar regularmente a casa.

Outra orientação é ficar atento ao uso do ar-condicionado e ventiladores. Embora esses aparelhos possam ser de grande ajuda nos dias quentes, o ar frio pode ressecar as vias respiratórias, aumentando o risco de infecções. Tente encontrar uma temperatura confortável e, se possível, use um umidificador para manter o ar úmido. É fundamental manter limpo cada um desses equipamentos.

Os ouvidos também podem sofrer nesse período de calor. Se você passa muito tempo na piscina durante o verão, tome cuidado para evitar a entrada de água no ouvido, o que pode levar a infecções de ouvido. Use protetores auriculares à prova d'água e seque bem os ouvidos após nadar. E nunca utilize cotonetes para limpar a região, pois podem causar trauma acústico.

Caso você apresente algum sintoma como zumbido nos ouvidos, é extremamente recomendável fazer exames para avaliar a saúde auditiva e verificar se há sinais de danos. Vale lembrar que os efeitos dos traumas acústicos nem sempre aparecem imediatamente.

A saúde nasal também merece atenção especial, especialmente após o contato com outras pessoas, seja em grandes grupos e/ou ambientes fechados. A aglomeração de pessoas aumenta o risco de infecções respiratórias, como resfriados e gripes. Alergias como rinite e sinusite são outros problemas que podem aparecer nesse período. Para proteger o nariz e evitar infecções, é importante lavar as mãos regularmente, evitar tocar o rosto com as mãos sujas e manter uma distância segura de pessoas doentes.

A garganta é outra área que pode ser afetada, especialmente se houver exposição a mudanças climáticas, ar-condicionado. Para manter a saúde da garganta, é importante manter-se hidratado, consumir alimentos ricos em vitamina C e evitar o consumo excessivo de álcool e tabaco.

Com a chegada do calor, é ainda mais essencial não negligenciarmos nossa saúde. Uma dica é manter uma rotina de hábitos saudáveis, se alimentando e hidratando corretamente, tendo uma boa quantidade de horas de sono e evitando excessos. Também devemos estar atentos a sintomas e buscar cuidados médicos quando necessário. Evite a automedicação e procure ajuda de um especialista. Esses são passos importantes para garantir o bem-estar do nosso corpo.



*Otorrinolaringologista do Hospital Santa Luzia

