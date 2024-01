Onde eu vou morar quando crescer?

A- A+

Será que vou pegar um caminhão pau de arara, daqueles que tem tábuas para servir de assento aos fugitivos da seca? Sem olvidar das pesadas lonas que protegiam os incautos matutos, que sofriam com o sol inclemente sob suas cabeças, o frio noturno?



Será que vou ver um transporte mais confortável para descansar o corpo magro e repuxado da terra seca e espinhenta do sertão?



Será que ainda vou ser comparado a bandos de araras, que barulhentas, voavam, arribando pelo céu azul, sem nenhuma nuvem, só o vento quente a levantar o barro das estradas e terrenos precários percorridos. Sem que se ouvisse um lamento ou gemido.



Apenas o choro de uma criança irrequieta, espremida entre trapos de roupas e de gente com rosto sombrio, sem sorriso, sem perspectiva de vida, que tal qual Moises, empreendiam o êxodo dos matutos dos dias de hoje, que fugiam do jugo da seca, da servidão exaustiva e sem luz, que perdurava no Velho Pajeú.



Lá ficou a Cachoeira Seca, seu açude, a criação de bodes, bois e galinhas, o plantio de milho seco, o feijão que não canivetou, o gafanhoto comilão. O vaqueiro que se foi.



Ficou para trás José Virginio, Paulino, Galego. Sumiu da vista dos que se iam Pau do Fumo. A Coruja voou, só ficou no nome de Meca. Transformou-se na graciosa Iguaraci. Emergindo das águas do Rio Pajeú pulsa, sobrevivente, o Riacho do Navio, a centenária Afogados da Ingazeira, Solidão, Brejinho, a cidade de São José do Egito, começada pelo aglomerado de índios que habitavam entre o Riacho São Felipe e o Rio Pajeú.



Minha voz emerge do que meus olhos conseguem ver destes recantos que encantaram meu viver e me fazem ser hoje o ser que passeia nas lembranças, buscando saber onde eu fui morar quando cresci.



*Advogada

