Onde você está e para onde quer ir

Um ponto básico em qualquer jornada é que é preciso saber onde você está para saber o que fazer para chegar aonde quer. Ou seja, compreender claramente qual é o seu mindset atual é essencial para saber quais são as mudanças necessárias na sua forma de pensar e que caminho poderá levá-lo até lá. Isso inclui identificar seus padrões de pensamento e comportamento, bem como suas crenças e valores.



A compreensão do mindset atual é a definição do ponto de partida para a transformação desejada no modo de pensar e de agir. Trata-se do primeiro passo de uma estratégia que envolve três etapas: saber em que ponto está, de onde está partindo; saber para onde quer ir; e ter um mapa ou um plano de viagem. É a partir desse passo que você deverá se organizar para construir uma estratégia que vai potencializar e alavancar o seu progresso.

Criei um teste chamado de “Barômetro do mindset dominante”, disponível no meu livro “Mentalidade de riqueza”. Ele leva a refletir sobre as suas crenças e os seus comportamentos atuais e como eles podem estar limitando o seu potencial. Importante lembrar: todo sucesso começa com o primeiro passo, desde que dado na direção certa. Nesse contexto, podemos dizer que um mindset fixo exerce uma pressão alta e incômoda, pois ele não permite que realizemos plenamente nossos sonhos. No contraponto, o mindset de crescimento exerce pouca pressão, uma pressão confortável e estimulante, que permite pensar e agir com tranquilidade ao buscar objetivos.



Analisar-se dessa forma, refletindo sobre a pressão que seu mindset exerce sobre sua vida, permite identificar o ponto em que você se encontra atualmente. Essa é a linha de partida da sua jornada até chegar aonde deseja. Pode ser um caminho longo, mas, com as ferramentas, estratégias e a mentalidade correta, é possível percorrê-lo de maneira exitosa e determinada, com vistas sempre à meta final.



*Fundador e presidente do Conselho de Administração do grupo Ser Educacional - Presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo



- Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.

