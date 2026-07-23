Orquestra Criança Cidadã - Arte, resistência e esperança nas margens da cidade

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Conta-se que Madre Teresa de Calcutá, certa feita, foi indagada se não temia pela dimensão infinitamente reduzida de seu trabalho diante das extremas calamidades, no caso específico, da fome, que assolava o mundo. Pelo dito, sua resposta foi: “O que eu faço é uma gota no meio de um oceano. Mas, sem ela, o oceano será menor”. É nessa perspectiva que se insere a Orquestra Criança Cidadã (OCC), que completa vinte anos de atuação em Pernambuco. Nascida no bairro do Coque, um dos territórios historicamente mais vulneráveis da capital pernambucana, a iniciativa tem demonstrado como a educação musical, articulada a ações de apoio social e educacional, pode ampliar horizontes de vida para crianças e jovens.

A comunidade do Coque ocupa posição paradoxal na malha urbana recifense. Localizada na Ilha Joana Bezerra, a aproximadamente 2,5 km do centro da cidade e 3,5 km de Boa Viagem – os dois polos econômicos mais importantes da capital –, o bairro situa-se na passagem central entre zonas de intensa valorização. Nos arredores imediatos, concentra-se o maior polo médico-hospitalar privado de Pernambuco. Esta proximidade com áreas altamente valorizadas configura expressão característica da segregação socioespacial urbana brasileira, na qual precariedade habitacional e concentração de renda coexistem em espaços contíguos. Em tal contexto, crianças e adolescentes crescem num ambiente cuja escola da vida lhes prepara para uma existência de absoluta incerteza e marginalidade. Estão vulneráveis e abandonadas, tornando-se presas suscetíveis de toda sorte de manipulação para com as drogas e a bandidagem. O show da vida seria para eles a violência, o encarceramento e a morte precoce.

Fundada em 25 de julho de 2006, no Recife, a Orquestra Criança Cidadã (OCC) é uma iniciativa de educação musical não formal idealizada pelo juiz de Direito João José Rocha Targino, sob incentivo do desembargador Nildo Nery dos Santos. A Orquestra já recebeu mais de 30 prêmios nacionais e internacionais por sua iniciativa de transformar realidades infanto-juvenis pela mediação da arte e inclusão social, com o intuito de prover uma vida digna a crianças da comunidade do Coque. As centenas de crianças atendidas pelo projeto – sempre no contraturno escolar – são beneficiadas, também, com serviço de atendimento psicológico, médico, odontológico, aulas de inclusão digital e apoio pedagógico, além de fardamento e três refeições diárias.

Embora a transformação estrutural da sociedade permaneça necessária, experiências coletivas concretas de educação e arte, como a Orquestra Criança Cidadã, demonstram que ações localizadas podem produzir mudanças reais na vida de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. Fica, então, o nosso “Bravo!” à Orquestra Criança Cidadã, a todos que a constituem pela beleza e efetividade social de seu trabalho dedicado.

A OCC é um testemunho vivo do quanto poetizou nosso João Cabral: “Um galo sozinho não tece uma manhã; ele precisará sempre de outros galos”. O amanhã está sendo construído com perseverança, suor e muita dedicação. Que venham múltiplos vinte anos! Nada mais adequado para uma orquestra tão fortemente comprometida com a educação e a elevação de patamares socioeconômicos de vida que a certeza de Lia de Itamaracá: “essa ciranda não é minha só, ela é de todos nós”. A OCC é nossa!





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